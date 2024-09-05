Горішки зі згущеним молоком: як приготувати прості та смачні ласощі (відео)

Пісочне тісто і солодке варене згущене молоко у багатьох викликають спогади про дитинство.

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Горішки з пісочного тіста з вареним згущеним молоком як начинка — ласощі, які більшості ласунів відомі з дитинства. У кожної господині свій рецепт приготування цього десерту, тому сьогодні ділимося з вами рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук.

Горішки зі згущеним молоком

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

масло — 200 г;

цукрова пудра — 70 г;

яйця — 2 шт;

сода — 0,5 ч. л (+оцет);

крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

згущене молоко.

Спосіб приготування:

Масло збити з цукровою пудрою до однорідності, додати яйця, сіль, ванільний цукор, перемішати міксером. Додати соду, погашену оцтом, потім — просіяне борошно з крохмалем і швидко замісити тісто. Довго не місити, і не додавати багато борошна, щоб не "забити". Тісто буде ніжне.

Сформувати кульки та випікати у формі. Спечені половинки начинити згущеним молоком і з'єднати.

Важливо: усі продукти для приготування горішків мають бути кімнатної температури.

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