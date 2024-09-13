Такого вы еще не пробовали: оригинальный рецепт помидоров на зиму

Изюминка этого блюда в том, что помидоры готовятся дольками, а не целиком.

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Помидоры дольками с луком на зиму — отличный способ сделать заготовку. Помидоры по этому рецепту получаются с ярким свежим вкусом. Так что стоит немного потрудиться, чтобы сделать эту вкуснейшую заготовку. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Помидоры дольками

Ингредиенты на банку объемом 1 литр:

помидоры – 800 г;

репчатый лук – 200 г;

три зубчика чеснока;

перец черный – 4 шт;

лавровый лист – 1 шт;

небольшой кусочек острого перца;

зелень (укроп, хрен, виноградные листья) по желанию.

Для маринада на 1 л воды:

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

уксус 9% – 1 ст. л.

Сначала подготовьте банку, или банки. Вымойте и простерилизуйте любым удобным способом. Дайте обсохнуть.

Помидоры вымойте и обсушите. Вырежьте острым ножом основания плодоножек и нарежьте крупными дольками. Например четвертинками.

Лук нарежьте кольцами. По подготовленным банкам распределите чеснок, острый перец, выбранную зелень, горошины черного перца и лавровый лист. Если хотите, чтобы заготовка была менее острой, удалите у острого перца семена.

Выложите в банки нарезанные дольками помидоры и кольца лука слоями.

И готовьте маринад. Добавьте в воду соль и сахар. Доведите до кипения на сильном огне. Влейте уксус и перемешайте.

Горячим маринадом осторожно, чтобы не лопнули банки, залейте помидоры с луком. Прикройте крышками. В большую широкую кастрюлю налейте воду (примерно на треть высоты) и доведите ее до кипения. На дно кастрюли с кипящей водой осторожно опустите старое толстое полотенце. Поставьте на него банки с помидорами и стерилизуйте 10 минут банки объемом 0,5 л, 15 минут — литровые. Достаньте банки с помидорами и луком из кастрюли и закатайте, или плотно закройте. Переверните вверх дном и дайте остыть.

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