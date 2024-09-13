Такого вы еще не пробовали: оригинальный рецепт помидоров на зиму
Изюминка этого блюда в том, что помидоры готовятся дольками, а не целиком.
Помидоры дольками с луком на зиму — отличный способ сделать заготовку. Помидоры по этому рецепту получаются с ярким свежим вкусом. Так что стоит немного потрудиться, чтобы сделать эту вкуснейшую заготовку. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Помидоры дольками
Ингредиенты на банку объемом 1 литр:
- помидоры – 800 г;
- репчатый лук – 200 г;
- три зубчика чеснока;
- перец черный – 4 шт;
- лавровый лист – 1 шт;
- небольшой кусочек острого перца;
- зелень (укроп, хрен, виноградные листья) по желанию.
Для маринада на 1 л воды:
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 1 ст. л.;
- уксус 9% – 1 ст. л.
Сначала подготовьте банку, или банки. Вымойте и простерилизуйте любым удобным способом. Дайте обсохнуть.
Помидоры вымойте и обсушите. Вырежьте острым ножом основания плодоножек и нарежьте крупными дольками. Например четвертинками.
Лук нарежьте кольцами. По подготовленным банкам распределите чеснок, острый перец, выбранную зелень, горошины черного перца и лавровый лист. Если хотите, чтобы заготовка была менее острой, удалите у острого перца семена.
Выложите в банки нарезанные дольками помидоры и кольца лука слоями.
И готовьте маринад. Добавьте в воду соль и сахар. Доведите до кипения на сильном огне. Влейте уксус и перемешайте.
Горячим маринадом осторожно, чтобы не лопнули банки, залейте помидоры с луком. Прикройте крышками. В большую широкую кастрюлю налейте воду (примерно на треть высоты) и доведите ее до кипения. На дно кастрюли с кипящей водой осторожно опустите старое толстое полотенце. Поставьте на него банки с помидорами и стерилизуйте 10 минут банки объемом 0,5 л, 15 минут — литровые. Достаньте банки с помидорами и луком из кастрюли и закатайте, или плотно закройте. Переверните вверх дном и дайте остыть.
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