Такого ви ще не куштували: оригінальний рецепт помідорів на зиму

Родзинка цієї страви в тому, що помідори готуються часточками, а не цілком.

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Помідори часточками з цибулею на зиму — чудовий спосіб зробити заготовку. Помідори за цим рецептом виходять із яскравим свіжим смаком. Тож варто трохи попрацювати, щоб зробити цю смачну заготовку. Фокус розповість, як її приготувати.

Помідори часточками

Інгредієнти на банку об'ємом 1 літр:

помідори — 800 г;

ріпчаста цибуля — 200 г;

три зубчики часнику;

перець чорний — 4 шт;

лавровий лист — 1 шт;

невеликий шматочок гострого перцю;

зелень (кріп, хрін, виноградне листя) за бажанням.

Для маринаду на 1 л води:

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Спочатку підготуйте банку, або банки. Вимийте і простерилізуйте будь-яким зручним способом. Дайте обсохнути.

Помідори вимийте та обсушіть. Виріжте гострим ножем основи плодоніжок і наріжте великими часточками. Наприклад четвертинками.

Цибулю наріжте кільцями. По підготовлених банках розподіліть часник, гострий перець, обрану зелень, горошини чорного перцю і лавровий лист. Якщо хочете, щоб заготівля була менш гострою, видаліть у гострого перцю насіння.

Викладіть у банки нарізані часточками помідори та кільця цибулі шарами.

І готуйте маринад. Додайте у воду сіль і цукор. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Влийте оцет і перемішайте.

Гарячим маринадом обережно, щоб не лопнули банки, залийте помідори з цибулею. Прикрийте кришками. У велику широку каструлю налийте воду (приблизно на третину висоти) і доведіть її до кипіння. На дно каструлі з киплячою водою обережно опустіть старий товстий рушник. Поставте на нього банки з помідорами і стерилізуйте 10 хвилин банки об'ємом 0,5 л, 15 хвилин — літрові. Дістаньте банки з помідорами і цибулею з каструлі та закатайте, або щільно закрийте. Переверніть догори дном і дайте охолонути.

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