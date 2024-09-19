Гуляш, которые тает во рту: рецепт сытного блюда (видео)
Гуляш можно готовить как из говядины, так и из свинины. Только в последнем случае время тушения сокращается наполовину.
Сытный гуляш, тающий во рту, — что может быть лучше на обед или на ужин? Это блюдо венгерской кухни давно полюбилось украинцам. Изначально гуляш был едой пастухов, которые нуждались в питательной пище и придумали его, чтобы готовить из доступных ингредиентов. Первый гуляш готовился на открытом огне на склонах Карпатских гор. С тех пор многое изменилось, но не любовь к этому невероятно вкусному блюду. Своим рецептом приготовления гуляша поделилась кулинарный блогер Дария Дарико.
Гуляш
Ингредиенты:
- говядина – 700-800 г;
- масло – 2 ст. л.;
- томатная паста – 50 г;
- мука 1 ст. л.;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- соль, лавровый лист, перец горошком.
Способ приготовления:
Мясо промыть, обсушить, нарезать кубиками примерно 2х2 см. Обжарить его на сковороде со всех сторон минут 5, просто чтобы "запечатать" его, так оно будет сочнее.
Пересыпать мясо в кастрюлю, в которой будет тушиться гуляш. В ту же сковороду добавить томатную пасту, сухой чеснок, хорошо перемешать и обжарить пару минут, помешивая. Влить стакан кипятка, хорошо перемешать до однородности и влить соус в мясо. Накрыть крышкой и тушить 2 часа на самом маленьком огне.
На сухую сковороду высыпать муку и обжарить ее до орехового цвета, помешивая. Влить частями стакан холодной воды, постоянно помешивая до однородности. Мясо посолить, добавить лавровый лист и перец, залить мучную смесь и перемешать. Кипятить еще 5 минут.
Если готовите гуляш из свинины, сократите время тушения мяса до часа.
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