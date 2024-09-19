Гуляш, що тане в роті: рецепт ситної страви (відео)

Гуляш можна готувати як із яловичини, так і зі свинини. Тільки в останньому разі час тушкування скорочується наполовину.

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Ситний гуляш, що тане в роті, — що може бути краще на обід або на вечерю? Ця страва угорської кухні давно полюбилася українцям. Спочатку гуляш був їжею пастухів, які потребували поживної їжі, тож придумали його, щоб готувати з доступних інгредієнтів. Перший гуляш готували на відкритому вогні на схилах Карпатських гір. Відтоді багато чого змінилося, але не любов до цієї неймовірно смачної страви. Своїм рецептом приготування гуляшу поділилася кулінарна блогерка Дарія Дарико.

Гуляш

Інгредієнти:

яловичина — 700-800 г;

олія — 2 ст. л.;

томатна паста — 50 г;

борошно 1 ст. л.;

сухий часник — 1 ч. л.;

сіль, лавровий лист, перець горошком.

Спосіб приготування:

М'ясо промити, обсушити, нарізати кубиками приблизно 2х2 см. Обсмажити його на сковороді з усіх боків хвилин 5, просто щоб "запечатати" його, так воно буде соковитішим.

Пересипати м'ясо в каструлю, в якій тушкуватиметься гуляш. У ту саму сковорідку додати томатну пасту, сухий часник, добре перемішати й обсмажити кілька хвилин, помішуючи. Влити склянку окропу, добре перемішати до однорідності та влити соус у м'ясо. Накрити кришкою і тушкувати 2 години на найменшому вогні.

На суху сковорідку висипати борошно й обсмажити його до горіхового кольору, помішуючи. Влити частинами склянку холодної води, постійно помішуючи до однорідності. М'ясо посолити, додати лавровий лист і перець, залити борошняну суміш і перемішати. Кип'ятити ще 5 хвилин.

Якщо готуєте гуляш зі свинини, скоротіть час тушкування м'яса до години.

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