Курячий бефстроганов: рецепт простої та смачної страви
Бефстроганов, як видно з назви, готують із яловичини. Але і з курки можна приготувати смачне рагу з соусом.
Курячий бефстроганов — соковита та легка в приготуванні друга страва. Зазвичай бефстроганов готують із яловичини та довго тушкують у соусі зі сметани та цибулі. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Щодо назви страви існують різні думки: найпоширеніша версія свідчить, що рецепт розробив кухар російського графа Павло Строганов, який, щоб догодити графу, додав до класичного фрикасе з яловичини особливий соус.
За цим рецептом ви також можете приготувати індичку, курячі стегенця, або будь-яке інше м'ясо, але не свинину, тоді вийде занадто жирно
Спеції теж можна урізноманітнити, використовуючи гостру паприку або перець чилі.
Курячий бефстроганов
Інгредієнти:
- 2 цілі курячі грудки;
- печериці — 500 г;
- курячий бульйон — 300 мл;
- біле вино — 100 м;л
- вершкове масло — 60 г;
- часник;
- одна цибулина;
- сметана — 120 мл;
- вустерширський соус — 20 мл;
- паприка — 1 ст. л.;
- діжонська гірчиця — 1 ст. л.;
- сіль, перець, петрушка.
Розріжте курячі грудки горизонтально, щоб вийшло 4 скибочки. Приправте шматочки курки солодкою паприкою. Швидко обваляйте курячі грудки в борошні та струсіть, щоб видалити зайве борошно.
Розтопіть ложку вершкового масла у великій сковорідці та обсмажте курячі грудки з обох боків. Приправте сіллю та перцем. Дістаньте м'ясо і відкладіть поки що.
Очистіть і наріжте цибулю рівними шматочками, потім обсмажте її на тій самій сковороді, на якій ви підрум'янили курячі грудки.
Часник очистіть і видаліть серцевину, потім крупно наріжте його і додайте в сковороду до цибулі. Якщо хочете, можете залишити його цілим і вийняти, перш ніж покласти м'ясо назад у каструлю.
Наріжте гриби та додайте в сковороду. Обсмажуйте 5-7 хвилин. Додайте паприку та гірчицю і добре перемішайте.
Додайте вино, дайте йому випаруватися на сильному вогні, додайте курячий бульйон і вустерширський соус і готуйте соус 5-6 хвилин, даючи йому загуснути.
Зменшіть вогонь і додайте сметану, готуйте на повільному вогні 5-7 хвилин, потім спробуйте, чи потрібно додавати сіль або перець. Протушкуйте трохи і поверніть курячі грудки на сковороду.
Готуйте ще 5 хвилин, щоб м'ясо набуло аромату. Нарізаємо петрушку, додаємо її в каструлю та вимикаємо вогонь. Дайте страві трохи постояти й подавайте гарячою.
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