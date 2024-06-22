Курячий бефстроганов: рецепт простої та смачної страви

Бефстроганов, як видно з назви, готують із яловичини. Але і з курки можна приготувати смачне рагу з соусом.

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Курячий бефстроганов — соковита та легка в приготуванні друга страва. Зазвичай бефстроганов готують із яловичини та довго тушкують у соусі зі сметани та цибулі. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Щодо назви страви існують різні думки: найпоширеніша версія свідчить, що рецепт розробив кухар російського графа Павло Строганов, який, щоб догодити графу, додав до класичного фрикасе з яловичини особливий соус.

За цим рецептом ви також можете приготувати індичку, курячі стегенця, або будь-яке інше м'ясо, але не свинину, тоді вийде занадто жирно

Спеції теж можна урізноманітнити, використовуючи гостру паприку або перець чилі.

Курячий бефстроганов

Інгредієнти:

2 цілі курячі грудки;

печериці — 500 г;

курячий бульйон — 300 мл;

біле вино — 100 м;л

вершкове масло — 60 г;

часник;

одна цибулина;

сметана — 120 мл;

вустерширський соус — 20 мл;

паприка — 1 ст. л.;

діжонська гірчиця — 1 ст. л.;

сіль, перець, петрушка.

Розріжте курячі грудки горизонтально, щоб вийшло 4 скибочки. Приправте шматочки курки солодкою паприкою. Швидко обваляйте курячі грудки в борошні та струсіть, щоб видалити зайве борошно.

Розтопіть ложку вершкового масла у великій сковорідці та обсмажте курячі грудки з обох боків. Приправте сіллю та перцем. Дістаньте м'ясо і відкладіть поки що.

Очистіть і наріжте цибулю рівними шматочками, потім обсмажте її на тій самій сковороді, на якій ви підрум'янили курячі грудки.

Часник очистіть і видаліть серцевину, потім крупно наріжте його і додайте в сковороду до цибулі. Якщо хочете, можете залишити його цілим і вийняти, перш ніж покласти м'ясо назад у каструлю.

Наріжте гриби та додайте в сковороду. Обсмажуйте 5-7 хвилин. Додайте паприку та гірчицю і добре перемішайте.

Додайте вино, дайте йому випаруватися на сильному вогні, додайте курячий бульйон і вустерширський соус і готуйте соус 5-6 хвилин, даючи йому загуснути.

Зменшіть вогонь і додайте сметану, готуйте на повільному вогні 5-7 хвилин, потім спробуйте, чи потрібно додавати сіль або перець. Протушкуйте трохи і поверніть курячі грудки на сковороду.

Готуйте ще 5 хвилин, щоб м'ясо набуло аромату. Нарізаємо петрушку, додаємо її в каструлю та вимикаємо вогонь. Дайте страві трохи постояти й подавайте гарячою.

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