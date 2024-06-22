Куриный бефстроганов: рецепт простого и вкусного блюда

Бефстроганов, как видно из названия, готовят из говядины. Но и из курицы можно приготовить вкусное рагу с соусом.

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Куриный бефстроганов – сочное и легкое в приготовлении второе блюдо. Обычно бефстроганов готовят из говядины и долго тушат в соусе из сметаны и лука. Рецептом поделились на сайте Cookist.

О названии блюда существуют разные мнения: наиболее распространенная версия гласит, что рецепт разработал повар русского графа Павел Строганов , который, чтобы угодить графу, добавил к классическому фрикасе из говядины особенный соус.

По этому рецепту вы также можете приготовить индейку, куриные бедрышки, или любое другое мясо, но не свинину, тогда получится слишком жирно

Специи тоже можно разнообразить, используя острую паприку или перец чили.

Куриный бефcтроганов

Ингредиенты:

2 целые куриные грудки;

шампиньоны — 500 г;

куриный бульон – 300 мл;

белое вино – 100 м;л

сливочное масло — 60 г;

чеснок;

одна луковица;

сметана – 120 мл;

вустерширский соус – 20 мл;

паприка — 1 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

соль, перец, петрушка.

Разрежьте куриные грудки горизонтально, чтобы получилось 4 ломтика. Приправьте кусочки курицы сладкой паприкой. Быстро обваляйте куриные грудки в муке и встряхните, чтобы удалить лишнюю муку.

Растопите ложку сливочного масла в большой сковороде и обжарьте куриные грудки с обеих сторон. Приправьте солью и перцем. Достаньте мясо и отложите пока.

Очистите и нарежьте лук ровными кусочками, затем обжарьте его на той же сковороде, на которой вы подрумянили куриные грудки.

Чеснок очистите и удалите сердцевину, затем крупно нарежьте его и добавьте в сковороду к луку. Если хотите, можете оставить его целиком и вынуть, прежде чем положить мясо обратно в кастрюлю.

Нарежьте грибы и добавьте в сковороду. Обжаривайте 5–7 минут. Добавьте паприку и горчицу и хорошо перемешайте.

Добавьте вино, дайте ему выпариться на сильном огне, добавьте куриный бульон и вустерширский соус и готовьте соус 5–6 минут, давая ему загустеть.

Уменьшите огонь и добавьте сметану, готовьте на медленном огне 5–7 минут, затем попробуйте, нужно ли добавлять соль или перец. Протушите немного и верните куриные грудки на сковороду.

Готовьте еще 5 минут, чтобы мясо приобрело аромат. Нарезаем петрушку, добавляем ее в кастрюлю и выключаем огонь. Дайте блюду немного постоять и подавайте горячим.

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