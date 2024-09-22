Вкусно, недорого и просто готовить: рецепт капустных котлет

Можно приготовить белокочанную капусту, но подойдет и пекинская.

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Капустные котлеты с яйцом — очень простое блюдо. Для того чтобы было сытнее, в капустные котлеты добавляют вареное яйцо. Подать готовые овощные котлеты можно к любым гарнирам, к примеру, с картофельным пюре. Также они отлично сочетаются со сметаной, кефиром, свежей мелко нарезанной зеленью, утверждают авторы рецепта.

Такие котлеты можно готовить и без яйца, тогда получится постное блюдо.

Капустные котлеты

Ингредиенты;

капуста — 250 г;

одно яйцо;

кефир — 75 г;

мука — 3 ст. л.;

масло растительное — 40 мл;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — по вкусу.

Белокочанную капусту можно заменить на пекинскую. Вкус немного изменится, но все равно получится. Отвариваем яйцо вкрутую. С капусты обязательно снимаем верхние листья, а потом тонко шинкуем ножом 250 грамм.

Отварив яйцо, чистим его и нарезаем средними кубиками. Выкладываем к капусте в миску. Добавляем кефир, муку, солим и перчим. Все очень тщательно перемешиваем ложкой.

В сковороду наливаем растительное масло и нагреваем на огне. Через минуту когда масло хорошо прогрелось выкладываем ложкой капустные котлеты.

Убавляем огонь до минимального и жарим котлеты до красивой и золотистой корочки с двух сторон. По две минуты с каждой стороны. Главное — огонь должен быть минимальным, чтобы котлеты хорошо прожарились. Готовые котлеты выкладываем на бумажные полотенца.

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