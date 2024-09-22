Смачно, недорого і просто готувати: рецепт капустяних котлет

Можна приготувати білокачанну капусту, але підійде і пекінська.

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Капустяні котлети з яйцем — дуже проста страва. Для того щоб було ситніше, у капустяні котлети додають варене яйце. Подати готові овочеві котлети можна до будь-яких гарнірів, наприклад, із картопляним пюре. Також вони чудово поєднуються зі сметаною, кефіром, свіжою дрібно нарізаною зеленню, стверджують автори рецепта.

Такі котлети можна готувати і без яйця, тоді вийде пісна страва.

Капустяні котлети

Інгредієнти;

капуста — 250 г;

одне яйце;

кефір — 75 г;

борошно — 3 ст. л.;

олія рослинна — 40 мл;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений — за смаком.

Білокачанну капусту можна замінити на пекінську. Смак трохи зміниться, але все одно вийде. Відварюємо яйце круто. З капусти обов'язково знімаємо верхнє листя, а потім тонко шаткуємо ножем 250 грамів.

Відваривши яйце, чистимо його та нарізаємо середніми кубиками. Викладаємо до капусти в миску. Додаємо кефір, борошно, солимо та перчимо. Усе дуже ретельно перемішуємо ложкою.

У сковорідку наливаємо олію та нагріваємо на вогні. Через хвилину, коли олія добре прогрілася, викладаємо ложкою капустяні котлети.

Зменшуємо вогонь до мінімального і смажимо котлети до красивої та золотистої скоринки з двох боків. По дві хвилини з кожного боку. Головне — вогонь має бути мінімальним, щоб котлети добре просмажилися. Готові котлети викладаємо на паперові рушники.

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