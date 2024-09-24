Грушевый джем на зиму: как приготовить вкусное лакомство для зимних чаепитий
Грушевый джем не только подходит для блинчиков и оладий, но еще и используется, как начинка для пирогов.
Грушевый джем – один из самых вкусных джемов, который можно приготовить прямо сейчас, когда груши на рынке подешевели. Десерт получается в меру сладкий и очень густой. Для приготовления грушевого джема на зиму выбирайте любой сорт груш. Совершенно неважно для рецепта и то, какие сами по себе плоды: мелкие или крупные, плотные или мягкие. В зависимости от вида фруктов, джем может получиться либо янтарным, либо светло-желтым. Но в любом случае — очень вкусным и ароматным. Фокус расскажет, как его приготовить.
Грушевый джем
Ингредиенты:
- груши – 1,7 кг;
- сахар – 550 г;
- лимон – 0,5 шт.;
- корица – 7 г;
- апельсин – 1 шт.
Груши тщательно промойте, очистите от кожуры и удалите серединку с семечками. Мякоть нарежьте небольшими кубиками или дольками.
С апельсина на мелкой терке снимите цедру. Из половинки лимона отожмите сок. Понадобится 50 мл.
В большую кастрюлю влейте 50 мл воды, выложите подготовленные груши и на небольшом огне доведите до кипения. Варите примерно 20 минут. Груши должны стать мягкими.
Кастрюлю уберите с плиты и измельчите фрукты блендером. Должна получиться однородная масса без комочков.
Кастрюлю верните на плиту, всыпьте в пюре сахар и вскипятите. Варите на небольшом огне и постоянно перемешивайте, чтобы джем не пригорел.
Варите джем около 35-50 минут. За несколько минут до готовности добавьте в него апельсиновую цедру, лимонный сок и корицу, перемешайте. Джем разлейте в подготовленные стерильные банки и закройте крышками. Лимон в рецепте необходим для консервации продукта. А еще он придает приятный аромат джему.
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