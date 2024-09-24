Грушевий джем на зиму: як приготувати смачні ласощі для зимових чаювань

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Грушевий джем не тільки підходить для млинців і оладок, а ще й використовується, як начинка для пирогів.

Грушевий джем — один із найсмачніших джемів, який можна приготувати просто зараз, коли груші на ринку подешевшали. Десерт виходить у міру солодкий і дуже густий. Для приготування грушевого джему на зиму вибирайте будь-який сорт груш. Абсолютно неважливо для рецепта і те, які самі собою плоди: дрібні або великі, щільні або м'які. Залежно від виду фруктів, джем може вийти або бурштиновим, або світло-жовтим. Але в будь-якому разі — дуже смачним і ароматним. Фокус розповість, як його приготувати.

Грушевий джем

Інгредієнти:

груші — 1,7 кг;

цукор — 550 г;

лимон — 0,5 шт;

кориця — 7 г;

апельсин — 1 шт.

Груші ретельно промийте, очистіть від шкірки та видаліть серединку з насінням. М'якоть наріжте невеликими кубиками або часточками.

З апельсина на дрібній тертці зніміть цедру. З половинки лимона відіжміть сік. Знадобиться 50 мл.

У велику каструлю влийте 50 мл води, викладіть підготовлені груші та на невеликому вогні доведіть до кипіння. Варіть приблизно 20 хвилин. Груші мають стати м'якими.

Каструлю приберіть із плити і подрібніть фрукти блендером. Має вийти однорідна маса без грудочок.

Каструлю поверніть на плиту, всипте в пюре цукор і закип'ятіть. Варіть на невеликому вогні та постійно перемішуйте, щоб джем не пригорів.

Варіть джем приблизно 35–50 хвилин. За кілька хвилин до готовності додайте в нього апельсинову цедру, лимонний сік і корицю, перемішайте. Джем розлийте в підготовлені стерильні банки та закрийте кришками. Лимон у рецепті необхідний для консервації продукту. А ще він надає приємного аромату джему.

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