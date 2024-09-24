Эталонный вкус: рецепт домашних хот-догов с морковью по-корейски

Кроме моркови по-корейски, в хот-доги можно добавлять огурцы, помидоры и другие продукты, ориентируясь на свой вкус.

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Хот-дог — популярный перекус, который можно купить в любом киоске, где продается фастфуд. Особенно любят их студены и школьники. Хот-доги без проблем можно приготовить в домашних условиях, добавив в них начинку по своему вкусу. Проверенным рецептом домашних хот-догов поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Хот-дог с морковью по-корейски

Ингредиенты:

Для моркови по-корейски:

морковь — 1 кг;

приправа к моркови по-корейски — 1 пачка (25 гр);

чеснок — 4–6 зубчиков;

растительное масло — 4–5 ст. л;

уксус — 2–3 ст. л;

соль, сахар – по желанию и по вкусу.

Для хот-догов:

булочки для хот-догов;

сосиски;

кетчуп, майонез, горчица;

сырь моцарелла.

Способ приготовления:

Сначала необходимо подготовить морковь по-корейски. Морковь почистить, помыть, натереть на специальную терку для моркови по-корейски. Добавить чеснок и приправу для моркови по-корейски, хорошо перемешать. Туда же влить растительное масло (не нагревая), и, по желанию, еще соль и сахар.

Все снова перемешать руками и отправить в холодильник на 3–4 часа.

В булочках для хот-догов сделать разрез, нанести внутрь кетчуп, положить морковь, сосиску (отварную или поджаренную в гриле), смазать горчицей, майонезом и посыпать тертой моцареллой. Поставить хот-доги в микроволновку или в мультипечь, чтобы они поджарились, а сыр растаял.

В начинку еще можно добавлять огурцы, помидоры, капусту — все, что любите.

Готовое блюдо получается хрустящим, ароматным и очень вкусным.

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