Эталонный вкус: рецепт домашних хот-догов с морковью по-корейски
Кроме моркови по-корейски, в хот-доги можно добавлять огурцы, помидоры и другие продукты, ориентируясь на свой вкус.
Хот-дог — популярный перекус, который можно купить в любом киоске, где продается фастфуд. Особенно любят их студены и школьники. Хот-доги без проблем можно приготовить в домашних условиях, добавив в них начинку по своему вкусу. Проверенным рецептом домашних хот-догов поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Хот-дог с морковью по-корейски
Ингредиенты:
Для моркови по-корейски:
- морковь — 1 кг;
- приправа к моркови по-корейски — 1 пачка (25 гр);
- чеснок — 4–6 зубчиков;
- растительное масло — 4–5 ст. л;
- уксус — 2–3 ст. л;
- соль, сахар – по желанию и по вкусу.
Для хот-догов:
- булочки для хот-догов;
- сосиски;
- кетчуп, майонез, горчица;
- сырь моцарелла.
Способ приготовления:
Сначала необходимо подготовить морковь по-корейски. Морковь почистить, помыть, натереть на специальную терку для моркови по-корейски. Добавить чеснок и приправу для моркови по-корейски, хорошо перемешать. Туда же влить растительное масло (не нагревая), и, по желанию, еще соль и сахар.
Все снова перемешать руками и отправить в холодильник на 3–4 часа.
В булочках для хот-догов сделать разрез, нанести внутрь кетчуп, положить морковь, сосиску (отварную или поджаренную в гриле), смазать горчицей, майонезом и посыпать тертой моцареллой. Поставить хот-доги в микроволновку или в мультипечь, чтобы они поджарились, а сыр растаял.
В начинку еще можно добавлять огурцы, помидоры, капусту — все, что любите.
Готовое блюдо получается хрустящим, ароматным и очень вкусным.
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