Еталонний смак: рецепт домашніх хот-догів із морквою по-корейськи

Крім моркви по-корейськи, у хот-доги можна додавати огірки, помідори та інші продукти, орієнтуючись на свій смак.

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Хот-дог — популярний перекус, який можна купити в будь-якому кіоску, де продається фастфуд. Особливо люблять їх студенти та школярі. Хот-доги без проблем можна приготувати в домашніх умовах, додавши в них начинку на свій смак. Перевіреним рецептом домашніх хот-догів поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Хот-дог із морквою по-корейськи

Інгредієнти:

Для моркви по-корейськи:

морква — 1 кг;

приправа до моркви по-корейськи — 1 пачка (25 г);

часник — 4–6 зубчиків;

рослинна олія — 4–5 ст. л;

оцет — 2–3 ст. л;

сіль, цукор — за бажанням і за смаком.

Для хот-догів:

булочки для хот-догів;

сосиски;

кетчуп, майонез, гірчиця;

сировина моцарела.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно підготувати моркву по-корейськи. Моркву почистити, помити, натерти на спеціальну тертку для моркви по-корейськи. Додати часник і приправу для моркви по-корейськи, добре перемішати. Туди ж влити олію (не нагріваючи), і, за бажанням, ще сіль і цукор.

Усе знову перемішати руками і відправити в холодильник на 3–4 години.

У булочках для хот-догів зробити розріз, нанести всередину кетчуп, покласти моркву, сосиску (відварену або підсмажену в грилі), змастити гірчицею, майонезом і посипати тертою моцарелою. Поставити хот-доги в мікрохвильовку або в мультипіч, щоб вони підсмажилися, а сир розтанув.

У начинку ще можна додавати огірки, помідори, капусту — все, що любите.

Готова страва виходить хрусткою, ароматною і дуже смачною.

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