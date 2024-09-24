Вялить можно не только помидоры: как приготовить вкусное ассорти

О вяленых томатах, конечно, знают все. Но кроме них можно приготовить и другие овощи.

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Вяленые помидоры традиционно готовят в Италии, просто под небом раскладывая помидоры на бумаге или ткани. Нам приходится использовать духовку. Но можно добавить к привычному рецепту изюминку. И приготовить ассорти. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Ассорти из вяленых овощей

Ингредиенты:

1 кг томатов;

1 кг баклажанов;

1 кг слив;

1 кг болгарский перец;

соль — 4 ч. л;

сахар — 4 ч. л;

оливковое масло — 4 ст. л;

прованские травы (орегано, базилик, розмарин, тимьян) — 4 ч. л.

перец чили свежий — 1 шт;

розмарин — 3 веточки;

тимьян — 5 веточек;

чеснок — 4 зубчика;

перец черный горошком — 20 шт;

перец душистый — 24 шт;

300 мл масло оливковое.

Начинаем с томатов. Лучше всего подойдет сорт "сливка". Они довольно мясистые, поэтому есть что вялить. Томаты нарезаем пополам. Вычищаем семена с соком в отдельную чашку. Затем это можно использовать как основу для соусов.

Добавляем соль и сахар. Перемешиваем и оставляем на 8-12 часов. За это время томаты не только получат дополнительный вкус, но и выпустят лишний сок.

Откидываем томаты на сито. Добавляем к томатам травы и масло.

Вялим в духовке на 60 градусах 5-6 часов. Здесь все зависит от размера. Просто проверяем. Иногда некоторые томаты снимаем раньше по мере их высыхания

Баклажаны нарезаем кольцами по 1 см. Солим, добавляем травы. Отправляем в разогретую до 60 градусов духовку на 4-6 часов. Сливы разрезаем, удаляем косточку и тоже вялим по тому же принципу. Перец разрезаем на ломтики и также вялим в духовке.

В принципе это все уже может храниться в таком виде. Но мы зальем овощи оливковым маслом с приправами. Чили разрезаем на кусочки, с розмарина обрываем листочки. Тимьян разбираем на более мелкие веточки. Чеснок чистим и нарезаем пластинами.

На дно стерилизованной банки кладем тимьян, розмарин, чеснок, красный перец, горошки черного и душистого перца. Выкладываем наше ассорти, заливаем горячим маслом. И так, пока вяленые овощи не закончатся. Хранят такое ассорти в холодильнике.

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