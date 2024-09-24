Вялить можно не только помидоры: как приготовить вкусное ассорти
О вяленых томатах, конечно, знают все. Но кроме них можно приготовить и другие овощи.
Вяленые помидоры традиционно готовят в Италии, просто под небом раскладывая помидоры на бумаге или ткани. Нам приходится использовать духовку. Но можно добавить к привычному рецепту изюминку. И приготовить ассорти. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Ассорти из вяленых овощей
Ингредиенты:
- 1 кг томатов;
- 1 кг баклажанов;
- 1 кг слив;
- 1 кг болгарский перец;
- соль — 4 ч. л;
- сахар — 4 ч. л;
- оливковое масло — 4 ст. л;
- прованские травы (орегано, базилик, розмарин, тимьян) — 4 ч. л.
- перец чили свежий — 1 шт;
- розмарин — 3 веточки;
- тимьян — 5 веточек;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец черный горошком — 20 шт;
- перец душистый — 24 шт;
- 300 мл масло оливковое.
Начинаем с томатов. Лучше всего подойдет сорт "сливка". Они довольно мясистые, поэтому есть что вялить. Томаты нарезаем пополам. Вычищаем семена с соком в отдельную чашку. Затем это можно использовать как основу для соусов.
Добавляем соль и сахар. Перемешиваем и оставляем на 8-12 часов. За это время томаты не только получат дополнительный вкус, но и выпустят лишний сок.
Откидываем томаты на сито. Добавляем к томатам травы и масло.
Вялим в духовке на 60 градусах 5-6 часов. Здесь все зависит от размера. Просто проверяем. Иногда некоторые томаты снимаем раньше по мере их высыхания
Баклажаны нарезаем кольцами по 1 см. Солим, добавляем травы. Отправляем в разогретую до 60 градусов духовку на 4-6 часов. Сливы разрезаем, удаляем косточку и тоже вялим по тому же принципу. Перец разрезаем на ломтики и также вялим в духовке.
В принципе это все уже может храниться в таком виде. Но мы зальем овощи оливковым маслом с приправами. Чили разрезаем на кусочки, с розмарина обрываем листочки. Тимьян разбираем на более мелкие веточки. Чеснок чистим и нарезаем пластинами.
На дно стерилизованной банки кладем тимьян, розмарин, чеснок, красный перец, горошки черного и душистого перца. Выкладываем наше ассорти, заливаем горячим маслом. И так, пока вяленые овощи не закончатся. Хранят такое ассорти в холодильнике.
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