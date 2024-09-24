В'ялити можна не тільки помідори: як приготувати смачне асорті

Про в'ялені томати, звісно, знають всі. Але крім них можна приготувати й інші овочі.

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В'ялені помідори традиційно готують в Італії, просто під небом розкладаючи томати на папері чи тканині. Нам доводиться використовувати духовку. Але можна додати до звичного рецепта родзинку і приготувати асорті. Рецептом поділились на сайті Cookpad.

Асорті із в'ялених овочів

Інгредієнти:

1 кг томатів;

1 кг баклажанів;

1 кг слив;

1 кг болгарський перець;

сіль — 4 ч. л.;

цукор — 4 ч. л.;

оливкова олія — 4 ст. л.;

прованські трави (орегано, базилік, розмарин, чебрець) — 4 ч. л.

перець чілі свіжий — 1 шт. ;

розмарин — 3 гілочки;

чебрець — 5 гілочок;

часник — 4 зубчики;

перець чорний горошком — 20 шт.;

перець духмяний — 24 шт.;

300 мл олія оливкова.

Починаємо з томатів. Найкраще підійде сорт "сливка". Вони доволі м'ясисті, тому є що в'ялити. Томати нарізаємо навпіл. Вичищаємо насіння з соком в окрему чашку. Потім це можна використовувати як основу для соусів.

Додаємо сіль та цукор. Перемішуємо та залишаємо на 8-12 годин. За цей час томати не тільки отримують додатковий смак, але й випустять зайвий сік.

Відкидаємо томати на сито. Додаємо до томатів трави та олію.

В'ялимо в духовці за 60 градусів 5-6 годин. Тут все залежить від розміру. Просто перевіряємо. Іноді деякі томати виймаємо раніше, по мірі їх висихання

Баклажани нарізаємо кільцями по 1 см. Солимо, додаємо трави. Відправляємо в розігріту до 60 градусів духовку на 4-6 годин. Сливи розрізаємо, видаляємо кісточку та теж в'ялимо за тим самим принципом. Перець розрізаємо на скибочки і також в'ялимо у духовці.

В принципі, це все вже може зберігатися в такому вигляді. Але ми заллємо овочі оливковою олією із приправами. Чілі розрізаємо на шматочки, з розмарина обриваємо листочки. Чебрець розбираємо на більш дрібні гілочки. Часник чистимо та нарізаємо пластинами.

На дно стерилізованої банки кладемо чебрець, розмарин, часник, червоний перець, горошки чорного та духмяного перцю. Викладаємо наше асорті, заливаємо гарячою олією. І так, поки в'ялені овочі не закінчаться. Зберігають таке асорті у холодильнику.

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