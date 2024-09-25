Помидоры без кожицы: как приготовить вкусную заготовку на зиму

Это отличное решение для тех, кто не любит жесткую томатную шкурку и всегда оставляет ее на краю тарелки.

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Помидоры, консервированные без кожицы, часто продаются в магазине. Но вы можете приготовить их и дома. И это совсем нетрудно. Фокус расскажет, как сделать оригинальную заготовку на зиму.

Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом 1 литр.

Консервированные без кожицы помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 600 г;

соль – 15 г;

сахар – 8 г;

2 зубчика чеснока;

уксус 9% – 1,5 ст. л.;

вода – 220 мл;

черный перец – 2–3 горошины;

душистый перец – 2 горошины;

гвоздика – 1 бутон;

зелень (лист хрена, эстрагон (тархун), листья сельдерея, зонтик укропа, листья вишни, смородины) по вкусу.

Простерилизуйте банки и крышки. Помидоры помойте, удалите плодоножку острым ножом. Подготовьте миску с холодной водой и поставьте в кастрюле кипятить воду. Чтобы легко снять кожицу с помидоров, вам надо будет опустить их сначала в кипяток, а потом в холодную воду. Помидоры сложите в дуршлаг и, как только вода в кастрюле закипит, опустите в нее помидоры в дуршлаге на 2 минуты. Затем достаньте и опустите в холодную воду.

Помойте зелень и специи, уложите их на дно банок. Черный и душистый перец, гвоздика — это обязательные ингредиенты. Зелень выбирайте по своему вкусу.

Помидоры достаньте из воды и очистите от кожицы, она теперь легко отойдет от мякоти.

Аккуратно сложите очищенные помидоры в подготовленные стерилизованные стеклянные банки. Сверху налейте уксус. На литровую банку обычно берут 1,5 ст. л. 9% уксуса. Вскипятите воду с солью и сахаром и залейте им помидоры в банке. На 1 литр понадобится 15 г соли и 8 г сахара. Маринад получится солоноватым и чуть сладким.

Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым полотенцем и оставьте до полного остывания. Когда банки полностью остынут, уберите их на хранение в темное прохладное место.

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