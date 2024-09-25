Помидоры без кожицы: как приготовить вкусную заготовку на зиму
Это отличное решение для тех, кто не любит жесткую томатную шкурку и всегда оставляет ее на краю тарелки.
Помидоры, консервированные без кожицы, часто продаются в магазине. Но вы можете приготовить их и дома. И это совсем нетрудно. Фокус расскажет, как сделать оригинальную заготовку на зиму.
Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом 1 литр.
Консервированные без кожицы помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 600 г;
- соль – 15 г;
- сахар – 8 г;
- 2 зубчика чеснока;
- уксус 9% – 1,5 ст. л.;
- вода – 220 мл;
- черный перец – 2–3 горошины;
- душистый перец – 2 горошины;
- гвоздика – 1 бутон;
- зелень (лист хрена, эстрагон (тархун), листья сельдерея, зонтик укропа, листья вишни, смородины) по вкусу.
Простерилизуйте банки и крышки. Помидоры помойте, удалите плодоножку острым ножом. Подготовьте миску с холодной водой и поставьте в кастрюле кипятить воду. Чтобы легко снять кожицу с помидоров, вам надо будет опустить их сначала в кипяток, а потом в холодную воду. Помидоры сложите в дуршлаг и, как только вода в кастрюле закипит, опустите в нее помидоры в дуршлаге на 2 минуты. Затем достаньте и опустите в холодную воду.
Помойте зелень и специи, уложите их на дно банок. Черный и душистый перец, гвоздика — это обязательные ингредиенты. Зелень выбирайте по своему вкусу.
Помидоры достаньте из воды и очистите от кожицы, она теперь легко отойдет от мякоти.
Аккуратно сложите очищенные помидоры в подготовленные стерилизованные стеклянные банки. Сверху налейте уксус. На литровую банку обычно берут 1,5 ст. л. 9% уксуса. Вскипятите воду с солью и сахаром и залейте им помидоры в банке. На 1 литр понадобится 15 г соли и 8 г сахара. Маринад получится солоноватым и чуть сладким.
Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым полотенцем и оставьте до полного остывания. Когда банки полностью остынут, уберите их на хранение в темное прохладное место.
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