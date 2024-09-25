Пикантные и хрустящие: как приготовить зеленые помидоры на зиму
Не все помидоры успевают дозреть на грядках. Но и тогда из них получается отличная заготовка.
Зеленые помидоры на зиму — интересная альтернатива традиционным красным помидорам. Именно недозрелость и придает помидорам пикантный вкус. В этом рецепте острые зеленые помидоры фаршируются ароматной смесью из чеснока, сладкого перца и перца чили. А уже потом заливаются горячим маринадом. И у вас получается отличная закуска. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Ингредиенты рассчитаны на две банки объемом 1 литр.
Зеленые помидоры на зиму
Ингредиенты:
- зеленые помидоры — 2 кг;
- крупная головка чеснока — 1 шт;
- один сладкий перец;
- два перчика чили;
- один лавровый лист;
- один зонтик укропа и один лист хрена.
- для маринада на 2 л воды:
- сахар — 6 ст. л.;
- соль — 3 ст. л.;
- уксус 70% — 2 ч. л.
Подготовьте банки и крышки для заготовки из зеленых помидоров. Вымойте их и простерилизуйте любым удобным способом и обсушите.
Подготовьте все овощи. Зеленые помидоры вымойте и обсушите бумажными полотенцами. На каждом сделайте острым ножом горизонтальный надрез (примерно на 2/3 высоты плода), не прорезая до конца. Часть мякоти можно удалить чайной ложкой.
Приготовьте начинку для зеленых помидоров. Зубчики чеснока, сладкий перец и перец чили положите в чашу блендера и измельчите. Но так чтобы ощущались кусочки.
Получившуюся начинку распределите по зеленым помидорам. И разложите их в подготовленные заранее банки как можно плотнее.
Приготовьте маринад. Воду доведите до кипения, добавьте соль и сахар, кипятите 2 минуты. Влейте уксусную эссенцию и перемешайте. Залейте получившимся маринадом помидоры в банках и закройте. Укутайте толстым одеялом и дайте остыть.
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