Пікантні та хрусткі: як приготувати зелені помідори на зиму

Не всі помідори встигають дозріти на грядках. Але й тоді з них виходить чудова заготівля.

Related video

Зелені помідори на зиму — цікава альтернатива традиційним червоним помідорам. Саме недозрілість і надає помідорам пікантного смаку. У цьому рецепті гострі зелені помідори фаршируються ароматною сумішшю з часнику, солодкого перцю та перцю чилі. А вже потім заливаються гарячим маринадом. І у вас виходить чудова закуска. Фокус розповість, як її приготувати.

Інгредієнти розраховані на дві банки об'ємом 1 літр.

Зелені помідори на зиму

Інгредієнти:

зелені помідори — 2 кг;

велика головка часнику — 1 шт;

один солодкий перець;

два перчики чилі;

один лавровий лист;

одна парасолька кропу й один лист хрону.

для маринаду на 2 л води:

цукор — 6 ст. л.;

сіль — 3 ст. л.;

оцет 70% — 2 ч. л.

Підготуйте банки та кришки для заготовки із зелених помідорів. Вимийте їх і простерилізуйте будь-яким зручним способом та обсушіть.

Підготуйте всі овочі. Зелені помідори вимийте та обсушіть паперовими рушниками. На кожному зробіть гострим ножем горизонтальний надріз (приблизно на 2/3 висоти плода), не прорізаючи до кінця. Частину м'якоті можна видалити чайною ложкою.

Приготуйте начинку для зелених помідорів. Зубчики часнику, солодкий перець і перець чилі покладіть у чашу блендера та подрібніть. Але так, щоб відчувалися шматочки.

Отриману начинку розподіліть по зелених помідорах. І розкладіть їх у підготовлені заздалегідь банки якомога щільніше.

Приготуйте маринад. Воду доведіть до кипіння, додайте сіль і цукор, кип'ятіть 2 хвилини. Влийте оцтову есенцію і перемішайте. Залийте отриманим маринадом помідори в банках і закрийте. Укутайте товстою ковдрою і дайте охолонути.

Читайте також:

В'ялити можна не тільки помідори: як приготувати смачне асорті

Такого ви ще не куштували: оригінальний рецепт помідорів на зиму

Малосольні помідори по-вірменськи : рецепт смачної закуски з часником