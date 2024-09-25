Пікантні та хрусткі: як приготувати зелені помідори на зиму
Не всі помідори встигають дозріти на грядках. Але й тоді з них виходить чудова заготівля.
Зелені помідори на зиму — цікава альтернатива традиційним червоним помідорам. Саме недозрілість і надає помідорам пікантного смаку. У цьому рецепті гострі зелені помідори фаршируються ароматною сумішшю з часнику, солодкого перцю та перцю чилі. А вже потім заливаються гарячим маринадом. І у вас виходить чудова закуска. Фокус розповість, як її приготувати.
Інгредієнти розраховані на дві банки об'ємом 1 літр.
Зелені помідори на зиму
Інгредієнти:
- зелені помідори — 2 кг;
- велика головка часнику — 1 шт;
- один солодкий перець;
- два перчики чилі;
- один лавровий лист;
- одна парасолька кропу й один лист хрону.
- для маринаду на 2 л води:
- цукор — 6 ст. л.;
- сіль — 3 ст. л.;
- оцет 70% — 2 ч. л.
Підготуйте банки та кришки для заготовки із зелених помідорів. Вимийте їх і простерилізуйте будь-яким зручним способом та обсушіть.
Підготуйте всі овочі. Зелені помідори вимийте та обсушіть паперовими рушниками. На кожному зробіть гострим ножем горизонтальний надріз (приблизно на 2/3 висоти плода), не прорізаючи до кінця. Частину м'якоті можна видалити чайною ложкою.
Приготуйте начинку для зелених помідорів. Зубчики часнику, солодкий перець і перець чилі покладіть у чашу блендера та подрібніть. Але так, щоб відчувалися шматочки.
Отриману начинку розподіліть по зелених помідорах. І розкладіть їх у підготовлені заздалегідь банки якомога щільніше.
Приготуйте маринад. Воду доведіть до кипіння, додайте сіль і цукор, кип'ятіть 2 хвилини. Влийте оцтову есенцію і перемішайте. Залийте отриманим маринадом помідори в банках і закрийте. Укутайте товстою ковдрою і дайте охолонути.
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