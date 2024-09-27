Просто и вкусное блюдо: рецепт мясной запеканки с помидорами

Такое блюдо может стать одним из любимых осенних блюд.

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Запеканка с куриным фаршем, помидорами и кабачками — очень простое блюдо, которое готовят в духовке. Куриный фарш идеально подходит, тогда блюдо получается легким. Но вы можете использовать любой фарш по своему вкусу. Сыр подойдет любой, главное, чтобы он хорошо плавился. Добавлять зелень или нет, также решайте сами. Фокус расскажет, как приготовить такую запеканку.

Мясная запеканка с помидорами и кабачками

Ингредиенты:

кабачок — 800 г;

два помидора;

одна луковица;

куриный фарш — 300 г;

сыр твердый — 50 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

петрушка, растительное масло, прованские травы, черный молотый перец.

Для заливки:

сметана 12% — 100 г;

сыр твердый — 50 г;

два куриных яйца;

два зубчика чеснока;

соль.

Лук очистите и измельчите. Поджарьте до легкого золотистого цвета. Добавьте фарш и перемешайте. Продолжайте готовить, периодически помешивая, пока он не изменит свой цвет. Затем накройте крышкой и тушите еще 5–7 минут до готовности. Посолите, поперчите и перемешайте. Томатную пасту разведите в небольшом количестве воды и влейте в скороду, а затем вновь перемешайте.

К фаршу добавьте измельченный чеснок, прованские травы, еще раз перемешайте и готовьте 2–3 минуты. Затем снимите с огня и поставьте немного остыть. Крышку пока не снимайте.

Кабачки натрите на крупной терке. Приправьте солью, перемешайте и оставьте на 5 минут. Отожмите лишнюю жидкость. На дно формы положите примерно половину натертых кабачков и равномерно их распределите. Затем выложите сверху остывший фарш. На слой фарша положите оставшиеся кабачки.

В миске слегка взбейте ручным венчиком яйца, добавьте к ним сметану, посолите и поперчите. Еще раз хорошо перемешайте.

Зубчики чеснока очистите, а затем пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной или мелкой терке, а затем добавьте в заливку. Перемешайте до получения однородной массы.

Помидоры при помощи очень острого ножа нарежьте кружками. Разложите сверху на запеканку.

Петрушку мелко нарежьте и разложите поверх помидоров. Запеканку посыпьте сверху оставшимся тертым сыром, а затем влейте подготовленную яично-сметанную заливку так, чтобы она равномерно распределилась по всей запеканке.

Блюдо поставьте в заранее нагретую духовку. Запекайте около 30 минут. Советуем накрыть запеканку фольгой, чтобы верх не подгорал, и она лучше пропеклась внутри.

Затем фольгу снимите и запекайте блюдо в духовке еще минут десять.

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