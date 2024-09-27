Просто та смачна страва: рецепт м'ясної запіканки з помідорами
Така страва може стати однією з улюблених осінніх страв.
Запіканка з курячим фаршем, помідорами та кабачками — дуже проста страва, яку готують у духовці. Курячий фарш ідеально підходить, тоді страва виходить легкою. Але ви можете використовувати будь-який фарш на свій смак. Сир підійде будь-який, головне, щоб він добре плавився. Додавати зелень чи ні, також вирішуйте самі. Фокус розповість, як приготувати таку запіканку.
М'ясна запіканка з помідорами та кабачками
Інгредієнти:
- кабачок — 800 г;
- два помідори;
- одна цибулина;
- курячий фарш — 300 г;
- сир твердий — 50 г;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- петрушка, рослинна олія, прованські трави, чорний мелений перець.
Для заливки:
- сметана 12% — 100 г;
- сир твердий — 50 г;
- два курячих яйця;
- два зубчики часнику;
- сіль.
Цибулю очистіть і подрібніть. Підсмажте до легкого золотистого кольору. Додайте фарш і перемішайте. Продовжуйте готувати, періодично помішуючи, поки він не змінить свій колір. Потім накрийте кришкою і тушкуйте ще 5-7 хвилин до готовності. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Томатну пасту розведіть у невеликій кількості води і влийте в скороду, а потім знову перемішайте.
До фаршу додайте подрібнений часник, прованські трави, ще раз перемішайте і готуйте 2-3 хвилини. Потім зніміть із вогню і поставте трохи охолонути. Кришку поки що не знімайте.
Кабачки натріть на крупній тертці. Приправте сіллю, перемішайте і залиште на 5 хвилин. Відтисніть зайву рідину. На дно форми покладіть приблизно половину натертих кабачків і рівномірно їх розподіліть. Потім викладіть зверху остиглий фарш. На шар фаршу покладіть решту кабачків.
У мисці злегка збийте ручним вінчиком яйця, додайте до них сметану, посоліть і поперчіть. Ще раз добре перемішайте.
Зубчики часнику очистіть, а потім пропустіть через прес. Сир натріть на крупній або дрібній тертці, а потім додайте в заливку. Перемішайте до отримання однорідної маси.
Помідори за допомогою дуже гострого ножа наріжте кружальцями. Розкладіть зверху на запіканку.
Петрушку дрібно наріжте і розкладіть поверх помідорів. Запіканку посипте зверху тертим сиром, що залишився, а потім влийте підготовлену яєчно-сметанну заливку так, щоб вона рівномірно розподілилася по всій запіканці.
Страву поставте в заздалегідь нагріту духовку. Запікайте близько 30 хвилин. Радимо накрити запіканку фольгою, щоб верх не підгорав, і вона краще пропеклася всередині.
Потім фольгу зніміть і запікайте у страві в духовці ще хвилин десять.
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