Просто та смачна страва: рецепт м'ясної запіканки з помідорами

Така страва може стати однією з улюблених осінніх страв.

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Запіканка з курячим фаршем, помідорами та кабачками — дуже проста страва, яку готують у духовці. Курячий фарш ідеально підходить, тоді страва виходить легкою. Але ви можете використовувати будь-який фарш на свій смак. Сир підійде будь-який, головне, щоб він добре плавився. Додавати зелень чи ні, також вирішуйте самі. Фокус розповість, як приготувати таку запіканку.

М'ясна запіканка з помідорами та кабачками

Інгредієнти:

кабачок — 800 г;

два помідори;

одна цибулина;

курячий фарш — 300 г;

сир твердий — 50 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

петрушка, рослинна олія, прованські трави, чорний мелений перець.

Для заливки:

сметана 12% — 100 г;

сир твердий — 50 г;

два курячих яйця;

два зубчики часнику;

сіль.

Цибулю очистіть і подрібніть. Підсмажте до легкого золотистого кольору. Додайте фарш і перемішайте. Продовжуйте готувати, періодично помішуючи, поки він не змінить свій колір. Потім накрийте кришкою і тушкуйте ще 5-7 хвилин до готовності. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Томатну пасту розведіть у невеликій кількості води і влийте в скороду, а потім знову перемішайте.

До фаршу додайте подрібнений часник, прованські трави, ще раз перемішайте і готуйте 2-3 хвилини. Потім зніміть із вогню і поставте трохи охолонути. Кришку поки що не знімайте.

Кабачки натріть на крупній тертці. Приправте сіллю, перемішайте і залиште на 5 хвилин. Відтисніть зайву рідину. На дно форми покладіть приблизно половину натертих кабачків і рівномірно їх розподіліть. Потім викладіть зверху остиглий фарш. На шар фаршу покладіть решту кабачків.

У мисці злегка збийте ручним вінчиком яйця, додайте до них сметану, посоліть і поперчіть. Ще раз добре перемішайте.

Зубчики часнику очистіть, а потім пропустіть через прес. Сир натріть на крупній або дрібній тертці, а потім додайте в заливку. Перемішайте до отримання однорідної маси.

Помідори за допомогою дуже гострого ножа наріжте кружальцями. Розкладіть зверху на запіканку.

Петрушку дрібно наріжте і розкладіть поверх помідорів. Запіканку посипте зверху тертим сиром, що залишився, а потім влийте підготовлену яєчно-сметанну заливку так, щоб вона рівномірно розподілилася по всій запіканці.

Страву поставте в заздалегідь нагріту духовку. Запікайте близько 30 хвилин. Радимо накрити запіканку фольгою, щоб верх не підгорав, і вона краще пропеклася всередині.

Потім фольгу зніміть і запікайте у страві в духовці ще хвилин десять.

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