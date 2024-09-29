Подойдет для перекуса: как приготовить бутербродную намазку из кабачков
Это недорогое и очень вкусное блюдо. И его можно приготовить на пикник.
Намазки для бутербродов очень популярны. А эта еще и получается очень экономной. Такое блюдо очень легко готовится и выручает, когда на приготовление перекуса совсем нет времени. Рецептом поделились на сайте Radiotrek.
Намазка из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок — 2 шт. (500 г);
- сметана — 2 ст. л;
- 2 зубчика чеснока;
- брынза — 150 г
- пучок укропа;
- грецкие орехи — 20 г;
- соль — по вкусу;
- гренки для бутербродов.
Кабачки тщательно промываем и нарезаем маленькими кубиками. Обжариваем кабачки на растительном масле, пока не будут готовы.
Снимаем овощи с огня, перекладываем в миску и даем полностью остыть. Выжимаем сюда же чеснок, добавляем небольшой пучок измельченной зелени и сметану. Брынзу натираем на крупной терке и кладем в миску к остальным ингредиентам, как и измельченные грецкие орехи. Все хорошо перемешиваем, а затем — взбиваем блендером. Намазка готова. Подавайте ее на поджаренном хлебе: белом или черном, по вашему вкусу.
Читайте также:
Самый вкусный способ приготовить кабачки: рецепт ломтиков в сырном кляре
Пока сезон еще не закончился: как приготовить фаршированные кабачки
Лепешка из кабачков: как приготовить вкусную закуску из сезонных овощей