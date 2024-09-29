Подойдет для перекуса: как приготовить бутербродную намазку из кабачков

Это недорогое и очень вкусное блюдо. И его можно приготовить на пикник.

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Намазки для бутербродов очень популярны. А эта еще и получается очень экономной. Такое блюдо очень легко готовится и выручает, когда на приготовление перекуса совсем нет времени. Рецептом поделились на сайте Radiotrek.

Намазка из кабачков

Ингредиенты:

кабачок — 2 шт. (500 г);

сметана — 2 ст. л;

2 зубчика чеснока;

брынза — 150 г

пучок укропа;

грецкие орехи — 20 г;

соль — по вкусу;

гренки для бутербродов.

Кабачки тщательно промываем и нарезаем маленькими кубиками. Обжариваем кабачки на растительном масле, пока не будут готовы.

Снимаем овощи с огня, перекладываем в миску и даем полностью остыть. Выжимаем сюда же чеснок, добавляем небольшой пучок измельченной зелени и сметану. Брынзу натираем на крупной терке и кладем в миску к остальным ингредиентам, как и измельченные грецкие орехи. Все хорошо перемешиваем, а затем — взбиваем блендером. Намазка готова. Подавайте ее на поджаренном хлебе: белом или черном, по вашему вкусу.

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