Підійде для перекусу: як приготувати бутербродну намазку з кабачків

Це недорога та дуже смачна страва. І її можна приготувати на пікнік.

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Намазки для бутербродів дуже популярні. А ця ще й виходить дуже економною. Така страва дуже легко готується і виручає, коли на приготування перекусу зовсім немає часу. Рецептом поділились на сайті Radiotrek.

Намазка із кабачків

Інгредієнти:

кабачок – 2 шт. (500 г);

сметана — 2 ст. л.;

2 зубчики часнику;

бринза — 150 г

пучок кропу;

волоські горіхи — 20 г;

сіль — до смаку;

грінки для бутербродів.

Кабачки ретельно промиваємо та нарізаємо маленькими кубиками. Обсмажуємо кабачки на рослинній оліїї, поки не будуть готові.

Знімаємо овочі з вогню, перекладаємо в миску і даємо повністю охолонути. Вичавлюємо сюди ж часник, додаємо невеликий пучок подрібненої зелені та сметану. Бринзу натираємо на великій тертці і кладемо в миску до решти інгредієнтів, як і подрібнені волоські горіхи. Все добре перемішуємо, а тоді — збиваємо блендером. Намазка готова. Подавайте її на підсмаженому хлібі: білому, або чорному, за вашим смаком.

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