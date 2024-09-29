Підійде для перекусу: як приготувати бутербродну намазку з кабачків
Це недорога та дуже смачна страва. І її можна приготувати на пікнік.
Намазки для бутербродів дуже популярні. А ця ще й виходить дуже економною. Така страва дуже легко готується і виручає, коли на приготування перекусу зовсім немає часу. Рецептом поділились на сайті Radiotrek.
Намазка із кабачків
Інгредієнти:
- кабачок – 2 шт. (500 г);
- сметана — 2 ст. л.;
- 2 зубчики часнику;
- бринза — 150 г
- пучок кропу;
- волоські горіхи — 20 г;
- сіль — до смаку;
- грінки для бутербродів.
Кабачки ретельно промиваємо та нарізаємо маленькими кубиками. Обсмажуємо кабачки на рослинній оліїї, поки не будуть готові.
Знімаємо овочі з вогню, перекладаємо в миску і даємо повністю охолонути. Вичавлюємо сюди ж часник, додаємо невеликий пучок подрібненої зелені та сметану. Бринзу натираємо на великій тертці і кладемо в миску до решти інгредієнтів, як і подрібнені волоські горіхи. Все добре перемішуємо, а тоді — збиваємо блендером. Намазка готова. Подавайте її на підсмаженому хлібі: білому, або чорному, за вашим смаком.
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