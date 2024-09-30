Два в одном: рецепт котлеток-бифштексов

Цукини придают котлетам дополнительную сочность.

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Вкусные и сочные котлеты–бифштексы из мяса и цукини – отличная добавка к обеду или ужину. Они подаются с жаренным яйцом, благодаря чему их вкус становится еще богаче. Как приготовить такие котлетки, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты блюд на ваш вкус".

Котлетки-бифштексы

Ингредиенты:

говяжий фарш – 400 гр;

лук — 1 шт;

цукини – 1-2 ст. л;

соль – щепотка;

паприка щепотка;

прованские травы.

Способ приготовления:

Лук почистить и мелко нарезать, обжарить его на растительном масле. Цукини натереть на средней или мелкой терке.

В миске соединить фарш, цукини, обжаренный лук, яйцо и специи (соль, прованские травы и паприку).

Все хорошо перемешать и сформировать котлеки-бифштексы, как показано на видео.

Обжарить их на небольшом количестве масла с двух сторон, убавить огонь и довести под крышкой до готовности.

Подавать такие котлетки лучше всего с жаренным яйцом.

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