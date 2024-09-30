Два в одном: рецепт котлеток-бифштексов
Цукини придают котлетам дополнительную сочность.
Вкусные и сочные котлеты–бифштексы из мяса и цукини – отличная добавка к обеду или ужину. Они подаются с жаренным яйцом, благодаря чему их вкус становится еще богаче. Как приготовить такие котлетки, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты блюд на ваш вкус".
Котлетки-бифштексы
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 400 гр;
- лук — 1 шт;
- цукини – 1-2 ст. л;
- соль – щепотка;
- паприка щепотка;
- прованские травы.
Способ приготовления:
Лук почистить и мелко нарезать, обжарить его на растительном масле. Цукини натереть на средней или мелкой терке.
В миске соединить фарш, цукини, обжаренный лук, яйцо и специи (соль, прованские травы и паприку).
Все хорошо перемешать и сформировать котлеки-бифштексы, как показано на видео.
Обжарить их на небольшом количестве масла с двух сторон, убавить огонь и довести под крышкой до готовности.
Подавать такие котлетки лучше всего с жаренным яйцом.
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