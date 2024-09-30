Два в одному: рецепт котлеток-біфштексів

Цукіні надають котлетам додаткової соковитості.

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Смачні та соковиті котлети-біфштекси з м'яса та цукіні — чудова добавка до обіду або вечері. Вони подаються зі смаженим яйцем, завдяки чому їхній смак стає ще багатшим. Як приготувати такі котлетки, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти страв на ваш смак".

Котлетки-біфштекси

Інгредієнти:

яловичий фарш — 400 г;

цибуля — 1 шт;

цукіні — 1-2 ст. л;

сіль — щіпка;

паприка — дрібка;

прованські трави.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити та дрібно нарізати, обсмажити її на рослинній олії. Цукіні натерти на середній або дрібній тертці.

У мисці з'єднати фарш, цукіні, обсмажену цибулю, яйце і спеції (сіль, прованські трави і паприку).

Усе добре перемішати і сформувати котлеки-біфштекси, як показано на відео.

Обсмажити їх на невеликій кількості олії з двох боків, зменшити вогонь і довести під кришкою до готовності.

Подавати такі котлетки найкраще зі смаженим яйцем.

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