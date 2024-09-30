Два в одному: рецепт котлеток-біфштексів
Цукіні надають котлетам додаткової соковитості.
Смачні та соковиті котлети-біфштекси з м'яса та цукіні — чудова добавка до обіду або вечері. Вони подаються зі смаженим яйцем, завдяки чому їхній смак стає ще багатшим. Як приготувати такі котлетки, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти страв на ваш смак".
Котлетки-біфштекси
Інгредієнти:
- яловичий фарш — 400 г;
- цибуля — 1 шт;
- цукіні — 1-2 ст. л;
- сіль — щіпка;
- паприка — дрібка;
- прованські трави.
Спосіб приготування:
Цибулю почистити та дрібно нарізати, обсмажити її на рослинній олії. Цукіні натерти на середній або дрібній тертці.
У мисці з'єднати фарш, цукіні, обсмажену цибулю, яйце і спеції (сіль, прованські трави і паприку).
Усе добре перемішати і сформувати котлеки-біфштекси, як показано на відео.
Обсмажити їх на невеликій кількості олії з двох боків, зменшити вогонь і довести під кришкою до готовності.
Подавати такі котлетки найкраще зі смаженим яйцем.
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