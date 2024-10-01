Капуста быстрого посола: простой рецепт вкусной закуски

Чтобы капуста хорошо пропиталась рассолом, ее необходимо на 5-6 часов отправить в холодильник, а еще лучше – на всю ночь.

Related video

Осень – самое время собрать с участков оставшийся урожай и спрятать его на зиму как в свежем виде, так и отправить под крышечку. Если у вас уродила капуста, и вы не знаете, куда ее пристроить, приготовьте капусту быстрого посола. Это – настоящий кладезь витаминов, добавка в салаты и просто вкусная закуска. Как ее сделать, рассказали в кулинарном блоге "Консервация и кулинария".

Капуста быстрого посола

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 300 гр;

морковь – 200 гр;

лук репчатый – 3 шт;

чеснок – 2-3 зубчика;

уксус 9% – 1,5 ст. л.

Для рассола:

вода – 0,5 л;

сахар – 5 ст.л;

соль – 2 ч. л;

душистый перец-горошек – 15 шт;

лавровый лист – 3 шт;

перец острый – 1 стручок.

Способ приготовления:

Капусту нашинковать тонкой соломкой. Морковь почистить, промыть и натереть на крупной терке. Лук очистить, ополоснуть холодной водой и нарезать кольцами.

В банку выложить слоями часть капусты, чтобы она закрывала дно, затем часть моркови и лук. Таким же образом выложить слоями остальные овощи.

Чеснок очистить, порезать пластинками, выложить последним слоем. Налить в банку с овощами рассол. Последний готовится следующим образом: в сотейнике смешать все ингредиенты, закипятить, остудить. Влить туда уксус.

Банки закройте пластиковыми крышками и поместите в холодильник или погреб. Оставьте на 5–6 часов

Читайте также:

Молодая капуста, тушеная с копченой свиной грудинкой: рецепт сытного блюда

Тушеная капуста с томатной пастой: как приготовить вкусное постное блюдо

Пирог с лососем и брокколи: как быстро приготовить вкусное блюдо