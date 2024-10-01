Капуста быстрого посола: простой рецепт вкусной закуски
Чтобы капуста хорошо пропиталась рассолом, ее необходимо на 5-6 часов отправить в холодильник, а еще лучше – на всю ночь.
Осень – самое время собрать с участков оставшийся урожай и спрятать его на зиму как в свежем виде, так и отправить под крышечку. Если у вас уродила капуста, и вы не знаете, куда ее пристроить, приготовьте капусту быстрого посола. Это – настоящий кладезь витаминов, добавка в салаты и просто вкусная закуска. Как ее сделать, рассказали в кулинарном блоге "Консервация и кулинария".
Капуста быстрого посола
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 300 гр;
- морковь – 200 гр;
- лук репчатый – 3 шт;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- уксус 9% – 1,5 ст. л.
Для рассола:
- вода – 0,5 л;
- сахар – 5 ст.л;
- соль – 2 ч. л;
- душистый перец-горошек – 15 шт;
- лавровый лист – 3 шт;
- перец острый – 1 стручок.
Способ приготовления:
Капусту нашинковать тонкой соломкой. Морковь почистить, промыть и натереть на крупной терке. Лук очистить, ополоснуть холодной водой и нарезать кольцами.
В банку выложить слоями часть капусты, чтобы она закрывала дно, затем часть моркови и лук. Таким же образом выложить слоями остальные овощи.
Чеснок очистить, порезать пластинками, выложить последним слоем. Налить в банку с овощами рассол. Последний готовится следующим образом: в сотейнике смешать все ингредиенты, закипятить, остудить. Влить туда уксус.
Банки закройте пластиковыми крышками и поместите в холодильник или погреб. Оставьте на 5–6 часов
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