Капуста швидкого посолу: простий рецепт смачної закуски

Щоб капуста добре просочилася розсолом, її необхідно на 5–6 годин відправити в холодильник, а ще краще — на всю ніч.

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Осінь — саме час зібрати з ділянок урожай, що залишився, і заховати його на зиму як у свіжому вигляді, так і відправити під кришечку. Якщо у вас вродила капуста, і ви не знаєте, куди її прилаштувати, приготуйте капусту швидкого засолу. Це — справжнє джерело вітамінів, добавка до салатів і просто смачна закуска. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Консервація і кулінарія".

Капуста швидкого посолу

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 300 г;

морква — 200 г;

цибуля ріпчаста — 3 шт;

часник — 2-3 зубчики;

оцет 9% — 1,5 ст. л.

Для розсолу:

вода — 0,5 л;

цукор — 5 ст.л;

сіль — 2 ч. л;

запашний перець-горошок — 15 шт;

лавровий лист — 3 шт;

перець гострий — 1 стручок.

Спосіб приготування:

Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Моркву почистити, промити і натерти на великій тертці. Цибулю почистити, обполоснути холодною водою і нарізати кільцями.

У банку викласти шарами частину капусти, щоб вона закривала дно, потім частину моркви і цибулю. У такий самий спосіб викласти шарами решту овочів.

Часник очистити, порізати пластинками, викласти останнім шаром. Налити в банку з овочами розсіл. Останній готується так: у сотейнику змішати всі інгредієнти, закип'ятити, остудити. Влити туди оцет.

Банки закрийте пластиковими кришками і помістіть у холодильник або льох. Залиште на 5-6 годин

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