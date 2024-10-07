Полезная заготовка: как приготовить томатную пасту на зиму

Томатная паста на кухне – универсальный ингредиент для соусов и супов. И ее необязательно покупать в магазине.

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Когда зима близко, самое время побыстрее приготовить побольше заготовок из сезонных овощей. Например, томатную пасту. И она получится куда вкуснее, чем в магазине. Количество ингредиентов зависит от ваших возможностей и желаний.

Томатная паста

Ингредиенты:

помидоры — 4 кг;

оливковое масло — 60 мл;

соль — 1½ чайные ложки;

лимонная кислота — ½ чайные ложки.

Подготовьте все ингредиенты. Помидоры помойте, подсушите и произвольно нарежьте. Налейте оливковое масло в кастрюлю, положите в кастрюлю нарезанные помидоры и доведите все ингредиенты до кипения. Важно, чтобы помидоры не пригорели.

После того как помидоры закипят, сразу уменьшите огонь и варите будущую пасту на протяжении 10–15 минут. Остановите процесс варки, когда помидоры размякнут и их кожица начнет легко отделяться от мякоти.

Затем протрите помидоры через мелкое сито — кожуру и семена выбросьте. В томатное пюре добавьте лимонную кислоту и соль, хорошенько перемешайте. Лимонная кислота тут необходима как консервант.

Разогрейте духовку до 140 градусов, включите режим конвекции. Вылейте получившееся томатное пюре на противень и отправляйте его в духовку на 3 часа. Чтобы пюре равномерно пропеклось, каждые полчаса хорошенько его помешивайте.

Когда пюре хорошенько загустеет и приобретет насыщенный красный цвет, это означает, что оно готово. Дайте ему остыть.

Теперь пасту можно использовать как вам захочется — добавлять ее в борщи, в рагу, в соусы и в пасту. А если вам захочется сохранить пасту надолго, закатайте ее в банку или заморозьте впрок.

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