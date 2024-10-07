Корисна заготівля: як приготувати томатну пасту на зиму

Томатна паста на кухні — універсальний інгредієнт для соусів і супів. І її необов'язково купувати в магазині.

Related video

Коли зима близько, саме час швидше приготувати побільше заготовок із сезонних овочів. Наприклад, томатну пасту. І вона вийде куди смачнішою, ніж у магазині. Кількість інгредієнтів залежить від ваших можливостей і бажань.

Томатна паста

Інгредієнти:

помідори — 4 кг;

оливкова олія — 60 мл;

сіль — 1½ чайні ложки;

лимонна кислота — ½ чайні ложки.

Підготуйте всі інгредієнти. Помідори помийте, підсушіть і довільно наріжте. Налийте оливкову олію в каструлю, покладіть у каструлю нарізані помідори та доведіть усі інгредієнти до кипіння. Важливо, щоб помідори не пригоріли.

Після того як помідори закиплять, одразу зменшіть вогонь і варіть майбутню пасту протягом 10-15 хвилин. Зупиніть процес варіння, коли помідори розм'якнуть і їхня шкірка почне легко відділятися від м'якоті.

Потім протріть помідори через дрібне сито — шкірку і насіння викиньте. У томатне пюре додайте лимонну кислоту і сіль, гарненько перемішайте. Лимонна кислота тут необхідна як консервант.

Розігрійте духовку до 140 градусів, увімкніть режим конвекції. Вилийте отримане томатне пюре на деко і відправляйте його в духовку на 3 години. Щоб пюре рівномірно пропеклося, кожні півгодини гарненько його помішуйте.

Коли пюре гарненько загусне і набуде насиченого червоного кольору, це означає, що воно готове. Дайте йому охолонути.

Тепер пасту можна використовувати як вам заманеться — додавати її в борщі, в рагу, в соуси і в пасту. А якщо вам захочеться зберегти пасту надовго, закатайте її в банку або заморозьте про запас.

Читайте також:

Відмінно підійде до м'яса: рецепт гострого соусу на зиму

Кетчуп "Пальчики оближеш": простий рецепт незамінного соусу на зиму

Замість магазинного кетчупу: як приготувати простий і смачний томатний соус