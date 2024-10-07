Пряная и ароматная: лучший рецепт курицы с апельсинами на ужин

Особый вкус этому блюду придает имбирь. Так что не жалейте пряностей.

Related video

Курица – лучший ингредиент, чтобы попробовать себя в кулинарии. Она сочетается с большинством пряностей и очень хороша с цитрусовыми. В этом рецепте хороша пряная острота, за которую отвечает имбирь, и румяная хрустящая корочка. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо.

Курица с апельсинами

Ингредиенты:

одна тушка курицы;

жидкий мед – 4 ст. л.;

два апельсина;

тертый имбирь — 40 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

специи, соль, молотый красный перец.

От одного апельсина отрежьте четвертинку и отложите. Остальные апельсины очистите и удалите белые горьковатые пленки. Нарежьте кружочками толщиной примерно в полcантиметра. Курицу натрите растительным маслом, крупной солью, красным и черным перцем.

Духовку разогрейте до 200 градусов. На дно небольшого глубокого противня или формы для выпечки выложите в один слой ломтики апельсина. На апельсины грудкой вниз уложите курицу. Поставьте в духовку на сорок минут.

Из той четвертинки апельсина, что вы отложили вначале, выдавите сок в мисочку. Имбирь натрите на мелкой терке и добавьте в сок. Добавьте мед и специи, например красный перец. Перемешайте.

Достаньте курицу из духовки, переверните грудкой вверх и тщательно смажьте получившейся имбирно-апельсиновой заправкой. Верните противень с курицей в духовку и запекайте еще около часа, периодически поливая курицу соком из противня; чем чаще это делать, тем быстрее образуется корочка — и тем сочнее будет под ней мясо.

Готовую курицу подавайте с печеными апельсинами, полив соком из противня. Вместо одной курицы по этому рецепту можно поджарить четырех цыплят. Их еще называют "корнишон" и ценят за нежное диетическое мясо.

Читайте также:

Курица с рисом в духовке: рецепт легкого и вкусного блюда на ужин (видео)

Курица по-римски со сладким перцем: рецепт вкусного и сочного второго блюда

Сочная курица: как запечь ее так, чтобы получилось вкусно