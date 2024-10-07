Пряна й ароматна: найкращий рецепт курки з апельсинами на вечерю

Особливого смаку цій страві надає імбир. Тож не шкодуйте прянощів.

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Курка — найкращий інгредієнт, щоб спробувати себе в кулінарії. Вона поєднується з більшістю прянощів і дуже гарна з цитрусовими. У цьому рецепті хороша пряна гострота, за яку відповідає імбир, і рум'яна хрустка скоринка. Фокус розповість, як приготувати цю страву.

Курка з апельсинами

Інгредієнти:

одна тушка курки;

рідкий мед — 4 ст. л.;

два апельсини;

тертий імбир — 40 г;

рослинна олія — 3 ст. л.;

спеції, сіль, мелений червоний перець.

Від одного апельсина відріжте четвертинку і відкладіть. Решту апельсинів очистіть і видаліть білі гіркуваті плівки. Наріжте кружечками завтовшки приблизно в пів сантиметра. Курку натріть олією, великою сіллю, червоним і чорним перцем.

Духовку розігрійте до 200 градусів. На дно невеликого глибокого дека або форми для випічки викладіть в один шар скибочки апельсина. На апельсини грудкою вниз покладіть курку. Поставте в духовку на сорок хвилин.

З тієї четвертинки апельсина, що ви відклали спочатку, вичавіть сік у мисочку. Імбир натріть на дрібній тертці й додайте в сік. Додайте мед і спеції, наприклад червоний перець. Перемішайте.

Дістаньте курку з духовки, переверніть грудкою догори і ретельно змастіть отриманою імбирно-апельсиновою заправкою. Поверніть деко з куркою в духовку і запікайте ще близько години, періодично поливаючи курку соком з дека; що частіше це робити, то швидше утвориться скоринка — і тим соковитішим буде під нею м'ясо.

Готову курку подавайте з печеними апельсинами, полив соком із дека. Замість однієї курки за цим рецептом можна підсмажити чотирьох курчат. Їх ще називають "корнішон" і цінують за ніжне дієтичне м'ясо.

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