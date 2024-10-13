Небанальное лакомство на зиму: рецепт варенья из тыквы

Такое варенье готовится со специями и получается очень вкусным.

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Варенье из тыквы — это именно та заготовка на зиму, которую надо готовить прямо сейчас, когда тыквы продаются на рынках и в супермаркетах. Благодаря тому, что тыква отлично сочетается с пряностями и цитрусовыми, к ней часто добавляют тимьян, корицу, или апельсины. Получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Для этого рецепта тыквенного варенья тыкву и сахар берут в равных пропорциях — это поможет варенью стоять долго.

Простое варенье из тыквы

Ингредиенты

мякоть тыквы — 1 кг;

сахар — 1 кг;

палочка корицы — 1 шт.;

анис (бадьян) — 1 шт.

Подготовьте все ингредиенты. Тыкву очистите от семян и кожуры, нарежьте небольшими кубиками. Переложите тыкву в кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте при комнатной температуре на 3 часа.

Если через 3 часа тыква не выделила достаточно сока, чтобы сахар превратился в сироп, добавьте 1–2 столовые ложки воды. Добавьте палочку корицы и звездочку бадьяна.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Варите около 5 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте варенью полностью остыть. А потом верните на плиту на маленький огонь, доведите до кипения и поварите 5 минут.

Простерилизуйте банки и крышки для варенья, разложите варенье, достав корицу и бадьян, которые отдали свой аромат, закройте и дайте остыть.

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