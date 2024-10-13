Небанальні ласощі на зиму: рецепт варення з гарбуза

Таке варення готується зі спеціями і виходить дуже смачним.

Related video

Варення з гарбуза — це саме та заготівля на зиму, яку треба готувати просто зараз, коли гарбузи продаються на ринках і в супермаркетах. Завдяки тому, що гарбуз чудово поєднується з прянощами і цитрусовими, до нього часто додають чебрець, корицю, або апельсини. Виходить дуже смачно. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Для цього рецепта гарбузового варення гарбуз і цукор беруть у рівних пропорціях — це допоможе варенню стояти довго.

Просте варення з гарбуза

Інгредієнти

м'якоть гарбуза — 1 кг;

цукор — 1 кг;

паличка кориці — 1 шт;

аніс (бадьян) — 1 шт.

Підготуйте всі інгредієнти. Гарбуз очистіть від насіння та шкірки, наріжте невеликими кубиками. Перекладіть гарбуз у каструлю та засипте цукром. Залиште за кімнатної температури на 3 години.

Якщо через 3 години гарбуз не виділив достатньо соку, щоб цукор перетворився на сироп, додайте 1-2 столові ложки води. Додайте паличку кориці та зірочку бадьяна.

Поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть до кипіння. Варіть близько 5 хвилин. Зніміть каструлю з вогню і дайте варенню повністю охолонути. А потім поверніть на плиту на маленький вогонь, доведіть до кипіння і поваріть 5 хвилин.

Простерилізуйте банки і кришки для варення, розкладіть варення, діставши корицю і бадьян, які віддали свій аромат, закрийте і дайте охолонути.

Читайте також:

Хоккайдо, мускатний чи гарбуз спагеті: який вид гарбуза найкорисніший для здоров'я

Осіння ситна страва: запечений гарбуз із ковбасками та особливою гострою приправою

Осінній суперфуд. Дієтолог розповіла, чим корисний гарбуз, і як його смачно приготувати