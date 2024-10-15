Получается пикантно и нежно: рецепт куриной печени с яблоками

Печень куриная, или говяжья, отлично сочетается с яблоками. И это получается очень вкусно.

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Куриная печень готовится с яблоками. И фруктовые нотки смягчают чуть резковатый вкус печени. Если захотите вместо куриной использовать телячью, или говяжью, тоже получится вкусно. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Если вы еще не готовили печень по такому рецепту, обязательно попробуйте, она получается очень нежной, вкусной и очень ароматной. Это отличный вариант ужина для всей семьи.

Печень с яблоками

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

соль — по вкусу;

яблоко — 8 штук;

молотый черный перец — по вкусу.

Половину яблок вымойте, вырежьте сердцевину и разрежьте на четвертинки. Разложите на противне, приправьте по вкусу и запеките в духовке до готовности. Или можно их нарезать мельче и обжарить на сковороде. Это будет гарнир к печени.

Вторую часть яблок очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте, положите на сухую сковородку и поставьте на средний огонь. Можно подлить чуть-чуть воды — она все равно испарится. Потом, когда яблоко станет мягким, положите печень. Перемешайте и тушите еще несколько минут. Яблоко под конец полностью впитается в печень. Посолите и поперчите. Печень с яблоком готова.

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