Виходить пікантно і ніжно: рецепт курячої печінки з яблуками

Печінка куряча, або яловича, чудово поєднується з яблуками. І це виходить дуже смачно.

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Куряча печінка готується з яблуками. І фруктові нотки пом'якшують трохи різкуватий смак печінки. Якщо захочете замість курячої використовувати телячу, або яловичу, теж вийде смачно. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Якщо ви ще не готували печінку за таким рецептом, обов'язково спробуйте, вона виходить дуже ніжною, смачною і дуже ароматною. Це чудовий варіант вечері для всієї родини.

Печінка з яблуками

Інгредієнти:

куряча печінка — 500 г;

сіль — за смаком;

яблуко — 8 штук;

мелений чорний перець — за смаком.

Половину яблук вимийте, виріжте серцевину і розріжте на четвертинки. Розкладіть на деку, приправте за смаком і запечіть у духовці до готовності. Або можна їх нарізати дрібніше й обсмажити на сковороді. Це буде гарнір до печінки.

Другу частину яблук очистіть від шкірки та серцевини, наріжте, покладіть на суху сковорідку і поставте на середній вогонь. Можна підлити трохи води — вона все одно випарується. Потім, коли яблуко стане м'яким, покладіть печінку. Перемішайте і тушкуйте ще кілька хвилин. Яблуко під кінець повністю вбереться в печінку. Посоліть і поперчіть. Печінка з яблуком готова.

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