По маминому рецепту: рецепт супа с куриными фрикадельками

Это рецепт легко приспособить под свои вкусы, добавив, или убрав какие-то специи.

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Суп с куриными фрикадельками – это, наверное, самый простой рецепт супа и он нравится и взрослым и детям. Если вы готовите такой суп для детей, то можете убрать специи из рецепта. А если для себя, то можно сделать его более пряным и острым. Суп с фрикадельками хорош тем, что мясной бульон предварительно варить не нужно. Рецептом поделились на сайте Myastoriya.

Суп с фрикадельками

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

куриное филе — 350 г;

небольшая луковица;

один зубчик чеснока;

кориандр, перец белый молотый, куркума, соль.

Для супа:

картофель — 300 г;

морковь — 80 г;

лук репчатый — 80 г;

сельдерей — 1 шт.;

два зубчика чеснока;

масло растительное, лавровый лист, петрушка, соль.

Филе куриной грудки нарежьте кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Можно взять готовый куриный фарш. Чеснок пропустите через пресс и добавьте в фарш. Лук лучше измельчить в блендере. Добавьте соль, кориандр, молотый перец и куркуму. Или выберите пряности по своему вкусу.

Хорошо вымесите фарш и влажными руками сформируйте небольшие фрикадельки. Оптимальный размер — 2 см в диаметре. Выложите фрикадельки на доску и отправьте в морозилку, чтобы они слегка отвердели.

Картошку нарежьте небольшими кубиками, морковку натрите на терке, лук нарежьте кубиками, сельдерей – тонкими ломтиками.

В толстостенной кастрюле объемом 2,5–3 л разогрейте растительное масло и пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте к луку тертую морковь, сельдерей и чеснок. Приправьте солью и перцем и тушите овощи в течение 5 минут. Вскипятите в чайнике полтора литра воды и влейте кипяток в кастрюлю с овощами.

Добавьте в кастрюлю с кипящим овощным бульоном нарезанный картофель и варите минут семь. После добавьте фрикадельки и уменьшите огонь, когда суп закипит.

Добавьте лавровый лист. Варите суп с куриными фрикадельками еще минут 10. Последней добавьте мелко нарезанную зелень и сразу выключайте огонь. Дайте супу настояться под крышкой в течение 10 минут и подавайте к столу.

Куриные фрикадельки для супа можно заготовить заранее и заморозить впрок.

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