По маминому рецепту: рецепт супа с куриными фрикадельками
Это рецепт легко приспособить под свои вкусы, добавив, или убрав какие-то специи.
Суп с куриными фрикадельками – это, наверное, самый простой рецепт супа и он нравится и взрослым и детям. Если вы готовите такой суп для детей, то можете убрать специи из рецепта. А если для себя, то можно сделать его более пряным и острым. Суп с фрикадельками хорош тем, что мясной бульон предварительно варить не нужно. Рецептом поделились на сайте Myastoriya.
Суп с фрикадельками
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- куриное филе — 350 г;
- небольшая луковица;
- один зубчик чеснока;
- кориандр, перец белый молотый, куркума, соль.
Для супа:
- картофель — 300 г;
- морковь — 80 г;
- лук репчатый — 80 г;
- сельдерей — 1 шт.;
- два зубчика чеснока;
- масло растительное, лавровый лист, петрушка, соль.
Филе куриной грудки нарежьте кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Можно взять готовый куриный фарш. Чеснок пропустите через пресс и добавьте в фарш. Лук лучше измельчить в блендере. Добавьте соль, кориандр, молотый перец и куркуму. Или выберите пряности по своему вкусу.
Хорошо вымесите фарш и влажными руками сформируйте небольшие фрикадельки. Оптимальный размер — 2 см в диаметре. Выложите фрикадельки на доску и отправьте в морозилку, чтобы они слегка отвердели.
Картошку нарежьте небольшими кубиками, морковку натрите на терке, лук нарежьте кубиками, сельдерей – тонкими ломтиками.
В толстостенной кастрюле объемом 2,5–3 л разогрейте растительное масло и пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте к луку тертую морковь, сельдерей и чеснок. Приправьте солью и перцем и тушите овощи в течение 5 минут. Вскипятите в чайнике полтора литра воды и влейте кипяток в кастрюлю с овощами.
Добавьте в кастрюлю с кипящим овощным бульоном нарезанный картофель и варите минут семь. После добавьте фрикадельки и уменьшите огонь, когда суп закипит.
Добавьте лавровый лист. Варите суп с куриными фрикадельками еще минут 10. Последней добавьте мелко нарезанную зелень и сразу выключайте огонь. Дайте супу настояться под крышкой в течение 10 минут и подавайте к столу.
Куриные фрикадельки для супа можно заготовить заранее и заморозить впрок.
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