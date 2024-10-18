За маминим рецептом: рецепт супу з курячими фрикадельками

Цей рецепт легко пристосувати під свої смаки, додавши, або прибравши якісь спеції.

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Суп із курячими фрикадельками — це, напевно, найпростіший рецепт супу, і він подобається і дорослим, і дітям. Якщо ви готуєте такий суп для дітей, то можете прибрати спеції з рецепта. А якщо для себе, то можна зробити його більш пряним і гострим. Суп із фрикадельками хороший тим, що м'ясний бульйон попередньо варити не потрібно. Рецептом поділилися на сайті Myastoriya.

Суп із фрикадельками

Інгредієнти:

Для фрикадельок:

куряче філе — 350 г;

невелика цибулина;

один зубчик часнику;

коріандр, перець білий мелений, куркума, сіль.

Для супу:

картопля — 300 г;

морква — 80 г;

цибуля ріпчаста — 80 г;

селера — 1 шт;

два зубчики часнику;

олія рослинна, лавровий лист, петрушка, сіль.

Філе курячої грудки наріжте шматочками та пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері. Можна взяти готовий курячий фарш. Часник пропустіть через прес і додайте у фарш. Цибулю краще подрібнити в блендері. Додайте сіль, коріандр, мелений перець і куркуму. Або виберіть прянощі на свій смак.

Добре вимісіть фарш і вологими руками сформуйте невеликі фрикадельки. Оптимальний розмір — 2 см у діаметрі. Викладіть фрикадельки на дошку і відправте в морозилку, щоб вони злегка затверділи.

Картоплю наріжте невеликими кубиками, морквину натріть на тертці, цибулю наріжте кубиками, селеру — тонкими скибочками.

У товстостінній каструлі об'ємом 2,5-3 л розігрійте олію і пасеруйте цибулю до прозорості. Додайте до цибулі терту моркву, селеру та часник. Приправте сіллю та перцем і тушкуйте овочі протягом 5 хвилин. Закип'ятіть у чайнику півтора літра води та влийте окріп у каструлю з овочами.

Додайте в каструлю з киплячим овочевим бульйоном нарізану картоплю і варіть хвилин сім. Після додайте фрикадельки та зменшіть вогонь, коли суп закипить.

Додайте лавровий лист. Варіть суп із курячими фрикадельками ще хвилин 10. Останньою додайте дрібно нарізану зелень і одразу вимикайте вогонь. Дайте супу настоятися під кришкою протягом 10 хвилин і подавайте до столу.

Курячі фрикадельки для супу можна заготовити заздалегідь і заморозити про запас.

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