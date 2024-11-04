С помидорами и базиликом: рецепт самой простой и популярной пасты из TikTok
Это блюдо получается не только вкусным, но еще и очень красивым, так что его фото заполонили соцсети.
Одним из привлекательных блюд, которое пользуется популярностью среди пользователей соцсетей, является рецепт запеченной пасты с сыром фета и помидорами черри. Это блюдо буквально завоевало Интернет, потому что его легко приготовить, оно красивое, вкусное и полезное. Если у вас не хватает идей, вы можете приготовить эту пасту: макароны с помидорами, сыром и базиликом за короткое время из небольшого количества ингредиентов, которые можно найти в любом супермаркете. Рецептом поделились на сайте Adevarul.
Паста с помидорами и сыром фета
Ингредиенты:
- макароны (лучше короткие типа пенне);
- сыр фета;
- помидоры черри;
- базилик;
- орегано;
- чеснок;
- оливковое масло, соль, перец.
Отварите макароны 8-10 минут. Тем временем разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите в форму, в которой будете запекать, добавьте сыр фета, помидоры черри, чеснок, оливковое масло и специи по вашему вкусу (базилик, орегано, соль, перец). Поставьте противень в духовку примерно на 15 минут. Достаньте форму из духовки, выложите макароны на блюдо и перемешайте до образования однородной массы.
Вы можете адаптировать этот рецепт по своему вкусу. Например, вы можете добавить креветки или другие овощи, например: грибы, красный лук или перец. Если вы хотите добавить в рецепт креветки, не забудьте предварительно приправить их: паприкой, лимонным соком и чесночным порошком, чтобы придать блюду еще больше аромата. Также, если вы не любитель феты, ее можно заменить другим сыром, например пармезаном.
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