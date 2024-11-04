З помідорами та базиліком: рецепт найпростішої та найпопулярнішої пасти з TikTok

Ця страва виходить не тільки смачною, а ще й дуже красивою, тож її фото заполонили соцмережі.

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Однією з привабливих страв, яка дуже популярна серед користувачів соцмереж, є рецепт запеченої пасти з сиром фета та помідорами чері. Ця страва буквально завоювала Інтернет, бо її легко приготувати, вона красива, смачна та корисна. Якщо у вас не вистачає ідей, ви можете приготувати цю пасту: макарони з помідорами, сиром і базиліком за короткий час із невеликої кількості інгредієнтів, які можна знайти в будь-якому супермаркеті. Рецептом поділилися на сайті Adevarul.

Паста з помідорами та сиром фета

Інгредієнти:

макарони (краще короткі типу пенне);

сир фета;

помідори чері;

базилік;

орегано;

часник;

оливкова олія, сіль, перець.

Відваріть макарони 8-10 хвилин. Тим часом розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть у форму, в якій будете запікати, додайте сир фета, помідори чері, часник, оливкову олію і спеції на ваш смак (базилік, орегано, сіль, перець). Поставте деко в духовку приблизно на 15 хвилин. Дістаньте форму з духовки, викладіть макарони на блюдо і перемішайте до утворення однорідної маси.

Ви можете адаптувати цей рецепт на свій смак. Наприклад, ви можете додати креветки або інші овочі, наприклад: гриби, червону цибулю або перець. Якщо ви хочете додати в рецепт креветки, не забудьте попередньо приправити їх: паприкою, лимонним соком і часниковим порошком, щоб надати страві ще більше аромату. Також, якщо ви не любитель фети, її можна замінити іншим сиром, наприклад, пармезаном.

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