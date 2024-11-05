Сытно и быстро: рецепт лепешек с колбасой и сыром

Кроме сыра и колбасы, в качестве начинки можно брать продукты по своему вкусу.

Related video

Тем, кто любит пирожки с начинкой, но не может найти время для готовки, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Катерины Мовчан и сделать лепешки с колбасой и копченой моцареллой. Готовятся они куда быстрее, чем традиционная выпечка, а вкус – ничуть не хуже. Такие лепешки, сытные и очень вкусные, станут отличным вариантом для перекуса на протяжении дня. Их можно взять с собой на работу или в школу.

Лепешки с колбасой и копченой моцареллой

Ингредиенты:

мука – 400 гр;

соль – 0,5 ч.л;

сахар – 0,5 ч. л;

сода – 0,5 ч. л;

кефир – 250 мл;

моцарелла копченая – 160 гр;

докторская колбаса – 160 гр;

горчица в зернах – 1ч. л;

зеленый лук по вкусу;

сливочное масло по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать муку, соль, сахар, соду и влить кефир, замесить эластичное тесто. Замотать тесто в пленку, пока готовится начинка.

Для начинки натереть на терку колбасу и моцареллу, лук мелко порезать. Все сложить в миску и добавить горчицу, перемешать.

Тесто разделить примерно на 8-10 равных частей. Отрезать кусочек теста, тонко раскатать, в центр положить порцию начинки (где-то 1-1,5 ст.л). Хорошо защипнуть лепешку по принципу хинкали, стараясь максимально выпустить воздух изнутри. Раскатать лепешку с начинкой как можно тоньше. Нужно следить за тем, чтобы не порвать тесто.

Жарить лепешки необходимо на сухой, хорошо разогретой сковороде с обеих сторон под крышкой на среднем огне. Во время жарки лепешки необходимо несколько раз перевернуть, чтобы не подгорели. Жарить примерно 7-10 минут каждую.

Когда лепешка готова, ее необходимо переложить на тарелку и хорошо смазать сливочным маслом.

Добавим, что начинку для таких лепешек можно брать по своему вкусу.

Читайте также:

Пирожки с яблоками: рецепт настоящей осенней выпечки

Булочки с творогом: простой рецепт вкусной выпечки

Быстрые пирожки с курицей: пошаговый рецепт