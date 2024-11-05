Ситно і швидко: рецепт коржиків із ковбасою та сиром

Крім сиру і ковбаси, як начинку можна брати продукти на свій смак.

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Тим, хто любить пиріжки з начинкою, але не може знайти час для готування, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Катерини Мовчан і зробити коржики з ковбасою та копченою моцарелою. Готуються вони значно швидше, ніж традиційна випічка, а смак — нітрохи не гірший. Такі коржі, ситні й дуже смачні, стануть чудовим варіантом для перекусу протягом дня. Їх можна взяти з собою на роботу або в школу.

Коржики з ковбасою та копченою моцарелою

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

сіль — 0,5 ч. л;

цукор — 0,5 ч. л;

сода — 0,5 ч. л;

кефір — 250 мл;

моцарела копчена — 160 г;

докторська ковбаса — 160 г;

гірчиця в зернах — 1 ч. л;

зелена цибуля за смаком;

вершкове масло за смаком.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати борошно, сіль, цукор, соду і влити кефір, замісити еластичне тісто. Замотати тісто в плівку, поки готується начинка.

Для начинки натерти на терку ковбасу й моцарелу, цибулю дрібно порізати. Усе скласти в миску і додати гірчицю, перемішати.

Тісто розділити приблизно на 8-10 рівних частин. Відрізати шматочок тіста, тонко розкачати, у центр покласти порцію начинки (десь 1-1,5 ст. л.). Добре защипнути корж за принципом хінкалі, намагаючись максимально випустити повітря зсередини. Розкачати корж із начинкою якомога тонше. Потрібно стежити за тим, щоб не порвати тісто.

Смажити коржики необхідно на сухій, добре розігрітій сковороді з обох боків під кришкою на середньому вогні. Під час смаження коржі необхідно кілька разів перевернути, щоб не підгоріли. Смажити приблизно 7-10 хвилин кожен.

Коли коржик готовий, його необхідно перекласти на тарілку і добре змастити вершковим маслом.

Додамо, що начинку для таких коржиків можна брати на свій смак.

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