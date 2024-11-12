Так хурму вы еще не готовили: рецепт вкусного пирога

Хурма — это самый популярный осенний и зимний фрукт. И с ним можно приготовить вкуснейший пирог.

Фруктовые пироги можно готовить со всем, что вам по душе. Но хурму обычно едят в сыром виде, а ведь с ней получается отличная выпечка. Рецептом поделились на сайте All recipes.

Пирог с хурмой

Ингредиенты:

Для теста:

спелая хурма — 300 г;

сливочное масло — 70 г;

два яйца;

сахар — 80 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

щепотка соли.

Для украшения:

спелая хурма — 1 большая или 2 маленькие;

сахар или сахарная пудра — 2 ст. л.

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром. Снимите с хурмы кожицу и разомните вилкой в пюре. Разбейте яйцо и острожно отделите белки от желтков. Желтки добавьте к маслу с сахаром, добавьте пюре из хурмы и продолжайте взбивать, затем постепенно добавляем к массе просеянную муку и разрыхлитель и замешиваем тесто.

В белки добавьте щепотку соли и взбейте миксером на большой мощности до мягких пиков.

Аккуратно вводим белки в тесто и перемешиваем до однородности. Переливаем тесто в форму, смазанную маслом и ставим выпекать в духовку на 40-50 мин при 180 градусах.

Отрежьте для украшения несколько ломтиков хурмы, а из оставшегося сделайте соус, так будет еще вкуснее.

Чтобы сделать соус нужна также мякоть хурмы и сахар. Растворите сахар в сотейнике с 50 г воды и добавьте пюре из хурмы. Проварите несколько минут, что бы выпарить лишнюю жидкость и все, соус готов, его следует остудить. Когда пирог будет готов, смажьте сверху соусом и выложите ломтики хурмы.

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