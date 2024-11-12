Так хурму ви ще не готували: рецепт смачного пирога
Хурма — це найпопулярніший осінній і зимовий фрукт. І з ним можна приготувати дуже смачний пиріг.
Фруктові пироги можна готувати з усім, що вам до душі. Але хурму зазвичай їдять у сирому вигляді, але ж із нею виходить чудова випічка. Рецептом поділилися на сайті All recipes.
Пиріг із хурмою
Інгредієнти:
Для тіста:
- стигла хурма — 300 г;
- вершкове масло — 70 г;
- два яйця;
- цукор — 80 г;
- борошно — 160 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- дрібка солі.
Для прикраси:
- стигла хурма — 1 велика або 2 маленькі;
- цукор або цукрова пудра — 2 ст. л.
М'яке вершкове масло збийте з цукром. Зніміть з хурми шкірку і розімніть виделкою в пюре. Розбийте яйце і обережно відокремте білки від жовтків. Жовтки додайте до масла з цукром, додайте пюре з хурми і продовжуйте збивати, потім поступово додаємо до маси просіяне борошно та розпушувач і замішуємо тісто.
У білки додайте дрібку солі та збийте міксером на великій потужності до м'яких піків.
Акуратно вводимо білки в тісто і перемішуємо до однорідності. Переливаємо тісто у форму, змащену олією, і ставимо випікати в духовку на 40-50 хв за 180 градусів.
Відріжте для прикраси кілька скибочок хурми, а з решти зробіть соус, так буде ще смачніше.
Щоб зробити соус потрібна також м'якоть хурми та цукор. Розчиніть цукор у сотейнику з 50 г води та додайте пюре з хурми. Проваріть кілька хвилин, щоб випарувати зайву рідину і все, соус готовий, його слід остудити. Коли пиріг буде готовий, змастіть зверху соусом і викладіть скибочки хурми.
Читайте також:
Торт "Сумські каштани": рецепт найкращого осіннього десерту
Багато ванільного крему: рецепт ніжного торта з нектаринами
Дуже просто приготувати і результат вас вразить: рецепт лимонного перевернутого пирога