Так хурму ви ще не готували: рецепт смачного пирога

Хурма — це найпопулярніший осінній і зимовий фрукт. І з ним можна приготувати дуже смачний пиріг.

Фруктові пироги можна готувати з усім, що вам до душі. Але хурму зазвичай їдять у сирому вигляді, але ж із нею виходить чудова випічка. Рецептом поділилися на сайті All recipes.

Пиріг із хурмою

Інгредієнти:

Для тіста:

стигла хурма — 300 г;

вершкове масло — 70 г;

два яйця;

цукор — 80 г;

борошно — 160 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

дрібка солі.

Для прикраси:

стигла хурма — 1 велика або 2 маленькі;

цукор або цукрова пудра — 2 ст. л.

М'яке вершкове масло збийте з цукром. Зніміть з хурми шкірку і розімніть виделкою в пюре. Розбийте яйце і обережно відокремте білки від жовтків. Жовтки додайте до масла з цукром, додайте пюре з хурми і продовжуйте збивати, потім поступово додаємо до маси просіяне борошно та розпушувач і замішуємо тісто.

У білки додайте дрібку солі та збийте міксером на великій потужності до м'яких піків.

Акуратно вводимо білки в тісто і перемішуємо до однорідності. Переливаємо тісто у форму, змащену олією, і ставимо випікати в духовку на 40-50 хв за 180 градусів.

Відріжте для прикраси кілька скибочок хурми, а з решти зробіть соус, так буде ще смачніше.

Щоб зробити соус потрібна також м'якоть хурми та цукор. Розчиніть цукор у сотейнику з 50 г води та додайте пюре з хурми. Проваріть кілька хвилин, щоб випарувати зайву рідину і все, соус готовий, його слід остудити. Коли пиріг буде готовий, змастіть зверху соусом і викладіть скибочки хурми.

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