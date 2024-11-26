Каша с плохой репутацией может быть вкусной: как приготовить перловку с курицей и овощами

Из перловой каши, которую часто готовят неправильно, можно приготовить вкусное блюдо, напоминающее плов из булгура.

Перловка, или перловая каша, имеет не очень хорошую репутацию, из-за того, что в столовых ее часто недоваривали, из-за чего она была твердой и невкусной и получила красноречивое прозвище "шрапнель". Но перловка – это очень полезная и вкусная каша, которой вполне можно заменить булгур, когда готовите плов и вариации на эту кулинарную тему. Фокус расскажет, как его приготовить.

Перловка с курицей и овощами, приготовленная по этому рецепту, изменит ваше, возможно, скептическое, отношение к этой крупе. Готовится перловка с курицей и овощами просто и не слишком долго, поэтому блюдо вполне можно подать на ужин в будни.

Перловка с курицей и овощами

Ингредиенты:

8 куриных бедрышек;

200 г перловки;

100 г бекона или копченой грудинки;

250 г замороженного зеленого горошка;

3 средние морковки;

1 стебель лука-порея, только белая и светло-зеленые части;

5 веточек петрушки;

4 зубчика чеснока;

600 мл куриного бульона;

25 г сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, свежемолотый черный перец.

Сначала подготовьте перловку. Промойте ее и замочите в холодной воде. Минимум на три часа, но можно и на ночь. Тогда она сварится быстро и будет мягкой.

Курицу посолите и поперчите. Разогрейте большой сотейник или кастрюлю с оливковым маслом и обжарьте бедрышки с обеих сторон до румяной корочки. Переложите на тарелку и уберите в теплое место. Слейте жир из сотейника, оставив не больше 1 ст. л.

Нарежьте бекон маленькими кубиками, очистите и мелко нарежьте чеснок. Обжарьте бекон до золотистого цвета прямо в кастрюле, в которой будете готовить блюдо. Добавьте чеснок и готовьте около минуты. Всыпьте перловку, влейте куриный бульон. Верните куриные бедрышки. Доведите до кипения и готовьте на среднем огне 20 минут.

Очистите морковь, разрежьте вдоль на 4 части, а затем на кусочки длиной 3 см. Добавьте морковь в сотейник к курице и продолжайте готовить еще 10 минут.

Разрежьте лук-порей вдоль пополам и хорошо промойте. Нарежьте полукольцами. Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте лук-порей, помешивая, до золотистого цвета.

Отодвиньте куриные бедрышки к краям сотейника. Добавьте лук-порей и перемешайте с перловкой. Приправьте солью и перцем. Добавьте зеленый горошек и готовьте без крышки 10 минут. Попробуйте перловку и овощи, они должны быть полностью готовы.

Петрушку вымойте и мелко нарежьте. Перловку с курицей и овощами разложите по тарелкам. Посыпьте петрушкой и подайте на стол.

Вместо зеленого горошка можно взять кукурузу, лук-порей можно заменить обычным репчатым луком.

Перловку с овощами можно готовить с индейкой, или бараниной, а бекон можно вовсе не добавлять.

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