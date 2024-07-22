Не идеальная пара. Диетолог рассказала можно ли есть кашу вместе с мясом

Сторонники раздельного питания вбили нам в голову, что сочетание некоторых продуктов может навредить фигуре и не несет пользы для организма. Эксклюзивно для Фокуса, диетолог Соломия Наум рассказала о том, почему стоит перестать верить в эти мифы и спокойно есть кашу вместе с мясом.

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Разнообразные диеты и раздельное питание, к счастью, уходят в прошлое, уступая место сбалансированному здоровому питанию. Постепенно появляется понимание того, что не существует "плохой" и "хорошей" пищи, вся еда полезна, дело лишь в количестве. Однако все равно существуют стереотипы, которые мешают людям полноценно наслаждаться едой. Так, например, вы наверняка слышали о том, что мясо нужно есть с овощами и ни в коем случае не сочетать с крупами, потому что это очень тяжелое сочетание для пищеварения. Фокус спросил у диетолога-нутрициолога Соломии Наум, можно ли сочетать крупы и мясо в одном приёме пищи, и не навредит ли это здоровью пищеварительной системы.

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Фото: Freepik

Теория раздельного питания базируется на том, что продукты следует употреблять отдельно друг от друга, так как некоторые сочетания являются тяжелыми для переваривания. Однако, современные диетологи считают такой подход ошибочным, так как он обедняет рацион человека и не дает организму полноценно получать необходимые питательные вещества из пищи.

"Миф о раздельном питании придумали, пожалуй, те, кто не имеет никакого представления о физиологии человека, соответственно эта теория, на сегодня не имеет ничего научного обоснования", — говорит Соломия Наум. "Сочетать мясо с крупами можно, ведь пищеварительная система человека адаптирована к обработке смешанных пищевых продуктов".

Диетолог отмечает, что желудок вырабатывает соляную кислоту и различные ферменты, которые могут одновременно переваривать белки, углеводы и жиры. Кишечник также имеет различные ферменты для расщепления различных типов пищи, независимо от их происхождения. Поэтому сочетание таких продуктов как крупы и мясо является вполне естественным для нашего пищеварения.

Фото: Freepik

"Нашему организму необходимы различные питательные элементы, которые берутся из разнообразного питания, а идея раздельного питания базируется на ложных представлениях о пищеварении и не имеет научного подтверждения", — говорит диетолог.

Сбалансированная диета, которая включает разнообразные продукты, является лучшим подходом для здоровья. Три полноценных приема пищи плюс несколько перекусов должны содержать все питательные вещества, то есть белки, жиры и углеводы. И чем сбалансированнее будет ваш рацион, тем больше будет контроль голода и сытости.

На самом деле, организм человека очень умный, а биохимические процессы настолько сложные и продуманные, что не имеет смысла делить пищу. Лучше позаботьтесь о том, чтобы ваш рацион был разнообразным, особенно летом, когда много сезонных фруктов, ягод и овощей. Умеренное употребление всех групп продуктов позволит вам быть здоровыми, иметь массу энергии и никогда не беспокоиться о лишнем весе.

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