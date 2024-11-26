Каша з поганою репутацією може бути смачною: як приготувати перловку з куркою та овочами

Із перлової каші, яку часто готують неправильно, можна приготувати смачну страву, що нагадує плов із булгуру.

Перловка, або перлова каша, має не дуже добру репутацію, через те, що в їдальнях її часто недоварювали, через що вона була твердою та несмачною і отримала красномовне прізвисько "шрапнель". Але перловка — це дуже корисна і смачна каша, якою цілком можна замінити булгур, коли готуєте плов і варіації на цю кулінарну тему. Фокус розповість, як його приготувати.

Перловка з куркою та овочами, приготована за цим рецептом, змінить ваше, можливо, скептичне, ставлення до цієї крупи. Готується перловка з куркою та овочами просто і не надто довго, тому страву цілком можна подати на вечерю в будні.

Перловка з куркою та овочами

Інгредієнти:

8 курячих стегенець;

200 г перловки;

100 г бекону або копченої грудинки;

250 г замороженого зеленого горошку;

3 середні морквини;

1 стебло цибулі-порею, тільки біла і світло-зелені частини;

5 гілочок петрушки;

4 зубчики часнику;

600 мл курячого бульйону;

25 г вершкового масла;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Спочатку підготуйте перловку. Промийте її та замочіть у холодній воді. Мінімум на три години, але можна й на ніч. Тоді вона звариться швидко і буде м'якою.

Курку посоліть і поперчіть. Розігрійте великий сотейник або каструлю з оливковою олією та обсмажте стегенця з обох боків до рум'яної скоринки. Перекладіть на тарілку і приберіть у тепле місце. Злийте жир із сотейника, залишивши не більше 1 ст. л.

Наріжте бекон маленькими кубиками, очистіть і дрібно наріжте часник. Обсмажте бекон до золотистого кольору прямо в каструлі, в якій будете готувати страву. Додайте часник і готуйте близько хвилини. Всипте перловку, влийте курячий бульйон. Поверніть курячі стегенця. Доведіть до кипіння і готуйте на середньому вогні 20 хвилин.

Очистіть моркву, розріжте вздовж на 4 частини, а потім на шматочки завдовжки 3 см. Додайте моркву в сотейник до курки і продовжуйте готувати ще 10 хвилин.

Розріжте цибулю-порей уздовж навпіл і добре промийте. Наріжте півкільцями. Розігрійте в пательні вершкове масло й обсмажте цибулю-порей, помішуючи, до золотистого кольору.

Відсуньте курячі стегенця до країв сотейника. Додайте цибулю-порей і перемішайте з перловкою. Приправте сіллю та перцем. Додайте зелений горошок і готуйте без кришки 10 хвилин. Спробуйте перловку й овочі, вони мають бути повністю готові.

Петрушку вимийте та дрібно наріжте. Перловку з куркою та овочами розкладіть по тарілках. Посипте петрушкою та подайте на стіл.

Замість зеленого горошку можна взяти кукурудзу, цибулю-порей можна замінити звичайною ріпчастою цибулею.

Перловку з овочами можна готувати з індичкою, або бараниною, а бекон можна зовсім не додавати.

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