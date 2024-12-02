Согреет и насытит: рецепт горохового супа с копчеными ребрышками и сушеными грибами
Аромат горохового супа с легкими нотками копченого мяса ассоциируется с теплом и домашним уютом.
Что может быть лучше на обед, чем горячий, ароматный и невероятно вкусный суп с копчеными ребрышками и сушеными грибами? Как его приготовить, чтобы близкие по достоинству оценили ваше мастерство, рассказала известный кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Гороховый суп с копчеными ребрышками и сушеными грибами
Ингредиенты на 4-х литровую кастрюлю:
- сухой горох – 200 гр;
- сушеные грибы (по вкусу) – 20 гр;
- копченые свиные ребрышки – 500 гр;
- луковица среднего размера – 1 шт;
- морковь среднего размера – 1 шт;
- стебель сельдерея – 1 шт;
- картофель – 3-4 шт;
- соль по вкусу;
- лавровый лист – 1-2 шт;
- растительное масло для обжаривания.
Способ приготовления:
Перед приготовлением супа горох и грибы необходимо замочить. Горох промыть и залить холодной водой на 7-8 часом. Грибы замочить на 1-2 часа.
Лук, морковь и стебель сельдерея нарезать на маленькие кубики. Разогреть в кастрюле небольшое количество масла и обжарить овощи на среднем нагреве 5 минут. Добавить порезанный кубиком картофель, копченые ребра, горох (воду слить) и порезанные грибы (слить воду и грибы отжать). Залить кипящей водой.
Варить под крышкой на средне-низком нагреве до готовности гороха. После часа приготовления необходимо проверить готовность. Для этого нужно достать горошину и растереть. Если горох мягкий и легко перетирается в кашу – он готов.
В суп добавить соль и лавровый лист. Соль следует добавлять осторожно, осторожно, потому что в супе есть ребрышки, которые немного соленые.
Дать супу хорошо закипеть и выключить огонь. Подавать его можно с гренками.
Читайте также:
Классический Харчо: как приготовить сытный суп, который согреет в холодную погоду
Куриный суп с клецками: рецепт согревающего блюда для осенних вечеров