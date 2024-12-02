Согреет и насытит: рецепт горохового супа с копчеными ребрышками и сушеными грибами

Аромат горохового супа с легкими нотками копченого мяса ассоциируется с теплом и домашним уютом.

Что может быть лучше на обед, чем горячий, ароматный и невероятно вкусный суп с копчеными ребрышками и сушеными грибами? Как его приготовить, чтобы близкие по достоинству оценили ваше мастерство, рассказала известный кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Гороховый суп с копчеными ребрышками и сушеными грибами

Ингредиенты на 4-х литровую кастрюлю:

сухой горох – 200 гр;

сушеные грибы (по вкусу) – 20 гр;

копченые свиные ребрышки – 500 гр;

луковица среднего размера – 1 шт;

морковь среднего размера – 1 шт;

стебель сельдерея – 1 шт;

картофель – 3-4 шт;

соль по вкусу;

лавровый лист – 1-2 шт;

растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления:

Перед приготовлением супа горох и грибы необходимо замочить. Горох промыть и залить холодной водой на 7-8 часом. Грибы замочить на 1-2 часа.

Лук, морковь и стебель сельдерея нарезать на маленькие кубики. Разогреть в кастрюле небольшое количество масла и обжарить овощи на среднем нагреве 5 минут. Добавить порезанный кубиком картофель, копченые ребра, горох (воду слить) и порезанные грибы (слить воду и грибы отжать). Залить кипящей водой.

Варить под крышкой на средне-низком нагреве до готовности гороха. После часа приготовления необходимо проверить готовность. Для этого нужно достать горошину и растереть. Если горох мягкий и легко перетирается в кашу – он готов.

В суп добавить соль и лавровый лист. Соль следует добавлять осторожно, осторожно, потому что в супе есть ребрышки, которые немного соленые.

Дать супу хорошо закипеть и выключить огонь. Подавать его можно с гренками.

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