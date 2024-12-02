Зігріє і наситить: рецепт горохового супу з копченими реберцями та сушеними грибами

Аромат горохового супу з легкими нотками копченого м'яса асоціюється з теплом і домашнім затишком.

Що може бути краще на обід, ніж гарячий, ароматний і неймовірно смачний суп із копченими реберцями та сушеними грибами? Як його приготувати, щоб близькі гідно оцінили вашу майстерність, розповіла відомий кулінарна блогерка Катерина Мовчан.

Гороховий суп із копченими реберцями та сушеними грибами

Інгредієнти на 4-х літрову каструлю:

сухий горох – 200 г;

сушені гриби (за смаком) – 20 г;

копчені свинячі реберця – 500 г;

цибулина середнього розміру – 1 шт;

морква середнього розміру – 1 шт;

стебло селери – 1 шт;

картопля – 3-4 шт;

сіль за смаком;

лавровий лист – 1-2 шт;

рослинна олія для обсмажування.

Спосіб приготування:

Перед приготуванням супу горох і гриби необхідно замочити. Горох промити й залити холодною водою на 7-8 годин. Гриби замочити на 1-2 години.

Цибулю, моркву та стебло селери нарізати на маленькі кубики. Розігріти в каструлі невелику кількість олії й обсмажити овочі на середньому нагріванні 5 хвилин. Додати порізану кубиком картоплю, копчені ребра, горох (воду злити) і порізані гриби (злити воду і гриби віджати). Залити киплячою водою.

Варити під кришкою на середньо-низькому нагріванні до готовності гороху. Після години приготування необхідно перевірити готовність. Для цього потрібно дістати горошину й розтерти. Якщо горох м'який і легко перетирається в кашу — він готовий.

У суп додати сіль і лавровий лист. Сіль слід додавати обережно, обережно, бо в супі є реберця, які трохи солоні.

Дати супу добре закипіти і вимкнути вогонь. Подавати його можна з грінками.

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