В будни и на праздник: рецепт курицы, запеченной в темном пиве

Курицу перед приготовлением необходимо промариновать в пиве не менее двух часов.

Если вы еще не придумали, что необычного и вкусного приготовить на ужин из доступных продуктов, спешим поделиться с вами рецептом кулинарного блогера Катерины Мовчан, которая порадовала своих подписчиков в Instagram рецептом курицы, запеченной в темном пиве. Ароматное и сочное мясо отлично подойдет к любому гарниру. Его также можно смело ставить на праздничный стол.

Курица, запеченная в темном пиве

Ингредиенты:

темное пиво (без лишней горечи и вкусовых добавок) – 650 мл;

куриные бедра – 1 кг;

соевый соус – 3 ст. л;

растительное масло – 2 ст. л;

специи для курицы – 1,5-2 ст. л. Можно брать готовые либо же добавлять по своему вкусу;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Бедра курицы хорошо помыть, удалить пеньки и перья, если таковые есть, посушить бумажным полотенцем и сложить в глубокую миску. Туда же влить соевый соус, растительное масло, соль и специи. Все хорошо перемешать, накрыть миску пищевой пленкой и оставить на 30 минут. После этого залить курицу пивом и оставить мариноваться минимум два часа.

Духовку разогреть до 170 градусов (режим верх-низ без конвекции). Бедра переложить в форму для запекания кожей вниз и залить маринадом.

Запекать 30-40 минут, после чего противень с мясом достать и перевернуть курицу кожей вверх. Отправить запекаться еще на такое же время. При желании и наличии времени можно запекать бедра по часу с каждой стороны.

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