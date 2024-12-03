У будні та на свято: рецепт курки, запеченої в темному пиві
Курку перед приготуванням необхідно промаринувати в пиві не менше двох годин.
Якщо ви ще не придумали, що незвичайного і смачного приготувати на вечерю з доступних продуктів, поспішаємо поділитися з вами рецептом кулінарної блогерки Катерини Мовчан, яка потішила своїх підписників в Instagram рецептом курки, запеченої в темному пиві. Ароматне і соковите м'ясо чудово підійде до будь-якого гарніру. Його також можна сміливо ставити на святковий стіл.
Курка, запечена в темному пиві
Інгредієнти:
- темне пиво (без зайвої гіркоти та смакових добавок) – 650 мл;
- курячі стегна – 1 кг;
- соєвий соус – 3 ст. л;
- рослинна олія – 2 ст. л;
- спеції для курки – 1,5-2 ст. л. Можна брати готові або ж додавати на свій смак;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Стегна курки добре помити, видалити пеньки та пір'я, якщо такі є, посушити паперовим рушником і скласти в глибоку миску. Туди ж влити соєвий соус, олію, сіль і спеції. Усе добре перемішати, накрити миску харчовою плівкою і залишити на 30 хвилин. Після цього залити курку пивом і залишити маринуватися мінімум дві години.
Духовку розігріти до 170 градусів (режим верх-низ без конвекції). Стегна перекласти у форму для запікання шкірою донизу і залити маринадом.
Запікати 30-40 хвилин, після чого деко з м'ясом дістати і перевернути курку шкірою догори. Відправити запікатися ще на такий самий час. За бажання та наявності часу можна запікати стегна по годині з кожного боку.
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