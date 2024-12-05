Голубцы: рецепт вкуснейшего блюда на праздничный стол

Голубцы можно готовить как на плите, так и в духовке.

Голубцы – блюдо, которое абсолютно оправдывает время, потраченное на его приготовление. На праздничном столе они надолго не задерживаются. Сытные и вкусные, голубцы пользуются неизменной популярностью. Рецептом их приготовления существует немало, и сегодня мы хотим поделиться рекомендациями кулинарного блогера Юлии Симончук, как сделать голубцы максимально аппетитными.

Голубцы

Ингредиенты:

рис – 1 стакан;

фарш – 600-700 гр;

лук – 2 головки;

морковь – 1 шт;

капуста – 1-2 головки;

масло – для жарки;

томатная паста – 2 ст. л;

сметана – 200 мл;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала необходимо подготовить капустные листья. На головке капусты вырезать часть кочана, как показано на видео, опустить капусту в кастрюлю с горячей водой и слегка отварить, снимая постепенно листья. Главное – не передерживать, чтобы листья не разлезались. Листья остудить, вырезать толстую прожилку.

Для начинки рис отварить до полуготовности. Сделать зажарку из лука и моркови, смешать ее с фаршем и рисом, добавить соль, перец, специи по вкусу.

Выложить начинку на капустные листья, сформировать голубцы.

На дно кастрюли выложить несколько листочков капусты, а сверху плотно уложить голубцы.

Теперь делаем заливку. Сметану и томатную пасту перемешать, разбавить водой и залить голубцы.

Тушить голубцы можно как на плите, так в духовке при температуре 180 градусов на протяжении 1-1,5 часа.

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